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Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında ve nereli?

06.04.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Berna Laçin'in hayatı araştırılıyor. Yıllardır ekranlarda olan Berna Laçin ekranların tanınan simalarından biri haline geldi. Belalı Baldız, Evdeki Yabancı, Böyle mi Olacaktı gibi projelerde yer alan Berna Laçin İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. İşte Berna Laçin hakkında detaylar...

Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında ve nereli?

Bir zamanlara damga vuran birçok dizide rol alan Berna Laçin dizi, sinema oyuncusu ve aynı zamanda sunucudur. 1996 yılında Tolga Eşiz ile dünya evine girdi ve bu evlilikten Ada Eşiz adında bir kız çocuğu oldu. İşte Berna Laçin hakkında detaylar...

Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında ve nereli?

BERNA LAÇİN KİMDİR?

20 Ağustos 1970 Karşıyaka doğumlu Berna Laçin 51 yaşındadır. Ünlü oyuncu ve sunucu Laçin, ATV ekranlarında yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sundu.

Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında ve nereli?

Tiyatro deneyimi de olan Laçin, birçok tiyatro oyununda sahne aldı. Berna Laçin sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncunun Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.


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Berna Laçin Instagram
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