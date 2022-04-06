Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında ve nereli?

Bir zamanlara damga vuran birçok dizide rol alan Berna Laçin dizi, sinema oyuncusu ve aynı zamanda sunucudur. 1996 yılında Tolga Eşiz ile dünya evine girdi ve bu evlilikten Ada Eşiz adında bir kız çocuğu oldu. İşte Berna Laçin hakkında detaylar...

BERNA LAÇİN KİMDİR?

20 Ağustos 1970 Karşıyaka doğumlu Berna Laçin 51 yaşındadır. Ünlü oyuncu ve sunucu Laçin, ATV ekranlarında yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sundu.

Tiyatro deneyimi de olan Laçin, birçok tiyatro oyununda sahne aldı. Berna Laçin sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncunun Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.



