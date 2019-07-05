Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Ünlü oyuncu Berna Laçin, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu, bu defa son zamanlarda popülerliği artan nargile kafeler üzerinden bir tartışma başlattı. Başarılı oyuncu twitter hesabından; “Şu Nargile olayından nefret ediyorum. Oh söyledim, lince razıyım, elimde değil” satırlarını yazdı ve bir tartışmayı başlattı.

TAKİPÇİLERİ DE DURUMDAN HOŞNUT DEĞİL

Her ne kadar Berna Laçin ‘lince razıyım’ ifadesini kullanmış olsa da takipçileri kendisiyle aynı fikirde olduğunu beyan ederken bir dönem ‘Sağlık Bakanlığı’nın nargile hortumu üzerinden sigaranın zararlarını anlattığı videoyu bile hatırlattı. Nargile kafelerin böylesine çok sayıda ve denetimsiz bir şekilde açılmasına isyan etti.

