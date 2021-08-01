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Berna Laçin ve Gülben Ergen gerilimi! "Bu nasıl yorum?"

01.08.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berna Laçin, yangınların sürdüğü Bodrum’da sahne alan Ebru Gündeş’in “Yakarım Roma’yı” şarkısını okumasını eleştirdi. Gülben Ergen’den yanıt gecikmedi. İkili arasındaki gerilim sosyal medyada dikkat çekti.

Berna Laçin ve Gülben Ergen gerilimi! "Bu nasıl yorum?"

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla ilgili ünlü isimler paylaşımlarıyla gündem oluyor. Son olarak Berna Laçin'in Ebru Gündeş için attığı tweet dikkat çekti. Türkiye’de günlerdir devam eden yangına dair paylaşım yapan Laçin, “Yalıkavak’ta Ebru Gündeş programında ‘Yakarım Roma’yı da yakarım’ diye bütün beldeyi inletiyor aynı dakikalarda Bodrum’un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor. Distopik film olsa bu kadar olmaz!” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Gülben Ergen, “Berna bu nasıl bir yorum” diyerek yanıt verdi.

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Gülben Ergen sözlerine şöyle devam etti: O sahnede aylardır yaşamaya mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı.

Ekran Alıntısı

Ergen’in sözlerine yanıt veren Laçin, “Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramasam da geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi ben bakış açına saygı duymakla yetineyim” yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin Ebru Gündeş Gülben Ergen
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