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Berna Laçin'in "dini değerleri aşağılama" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu Laçin'in beraatine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Berna Laçin, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Berna Laçin katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Söz verilen sanık Laçin'in avukatı Bekir Sinan Akboğa, yazılı savunmalarını sunduklarını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan hakim, sanık Berna Laçin'in üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, çocuklara karşı işlenen cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin idam cezası gerektirip gerektirmediğine dair kamuoyunda çıkan tartışmalar kapsamında şüpheli Berna Laçin'in Twitter hesabından bir yazı yayınladığı anlatılmıştı.

Bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli Laçin hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, Laçin'in alınan savunmasında suça konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o tarihte gündemde idam ve çocuk tacizine ilişkin sosyal medyada tartışmalar yapıldığını, takipçileri ile yazışırken Suudi Arabistan'daki düzen içerisinde tacizin ve tecavüzün olmadığına dair iddialarda bulunulduğunu, bunun üzerine kendisinin de söz konusu yorumu yaptığını söylediği belirtilmişti.

İddianamede, soruşturmaya konu yazıda örnek gösterilen Medine şehrinde İslam Peygamberi'nin kabrinin bulunduğu, hac ibadeti kapsamında ziyaret edildiği ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal bir şehir olduğu, açık internet kaynaklarından yapılan araştırmaya göre buradaki tecavüz suçlarının, dünyadaki diğer şehir veya ülkelere nazaran "tecavüz rekoru kırdığı" şeklinde lanse edilmesini gerektirecek hiçbir resmi ya da gayriresmi istatistiki veri bulunmadığı ifade edilmişti.

Şüpheli Laçin'in bu şekilde üzerine atılı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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