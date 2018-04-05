Berna Öztürk'e saldırıda flaş gelişme! Üzerinden ustura çıktı

Ümraniye Hilton Garden Inn Otel'de ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında şüpheli Mert Ö., oyuncu Berna Öztürk’ü kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk’ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırılmıştı.

ÜZERİNDEN USTURA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert Ö.’nün üzerinde yapılan aramada ustura diye tabir edilen kesici alet bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (İHA)