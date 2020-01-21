Bernard Arnault: 'Dünyanın en zengini' unvanını Jeff Bezos'tan alan Fransız işadamı

Forbes dergisinin yaptığı hesaplamaya göre, lüks giyim ürünleri ve aksesuar üreticisi LMVH'nin CEO'su Bernard Arnault, geçen hafta içerisinde dünyanın en zengini unvanını Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan devraldı.

Bezos'un sahibi olduğu Amazon'un hisseleri, Cuma günü bu yana yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Böylece Bezos'un serveti 760 milyon dolara gerileyerek, 115,6 milyar dolara indi.

Arnault ise LVMH hisselerindeki yüzde 0,7'lik artışla servetini 102 milyar dolardan 117 milyar dolara yükseltti. Böylece Arnault, ilk kez listenin zirvesine çıkmış oldu.

Arnault, dört ay önce Forbes dergisine yaptığı açıklamada, "Microsoft'a kıyasla oldukça küçük bir firmayız. Henüz yolun başındayız" demişti.

Arnault geçen haftayı dünyanın en zengin kişisi olarak kapatmasına karşın, bu hafta başında Amazon hisselerinin toparlanmasıyla Bezos tekrar birinci sıraya yükseldi. Arnault, 2019 yılı dünyanın en zengin kişileri listesinde dördüncü sırada yer alıyordu.

Microsoft'un kurucularından Bill Gates de dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıradaki yerini koruyor. Serveti 100 milyar dolar civarında olan Gates, bugüne kadar yardım kuruluşlarına 35,8 milyar dolarlık bağış yapmamış olsaydı, bugün dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürüyor olacaktı.