HABER
  4. Bernard Arnault: 'Dünyanın en zengini' unvanını Jeff Bezos'tan alan Fransız işadamı

Bernard Arnault: 'Dünyanın en zengini' unvanını Jeff Bezos'tan alan Fransız işadamı

21.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon'un hisselerinde geçen hafta görülen düşüşün ardından lüks ürünler üreticisi LMVH'nin CEO'su Bernard Arnault dünyanın en zengini oldu. Arnault'nun serveti 117 milyar dolara ulaştı.

Bernard Arnault: 'Dünyanın en zengini' unvanını Jeff Bezos'tan alan Fransız işadamı

Forbes dergisinin yaptığı hesaplamaya göre, lüks giyim ürünleri ve aksesuar üreticisi LMVH'nin CEO'su Bernard Arnault, geçen hafta içerisinde dünyanın en zengini unvanını Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan devraldı.

Bezos'un sahibi olduğu Amazon'un hisseleri, Cuma günü bu yana yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Böylece Bezos'un serveti 760 milyon dolara gerileyerek, 115,6 milyar dolara indi.

Arnault ise LVMH hisselerindeki yüzde 0,7'lik artışla servetini 102 milyar dolardan 117 milyar dolara yükseltti. Böylece Arnault, ilk kez listenin zirvesine çıkmış oldu.

Arnault, dört ay önce Forbes dergisine yaptığı açıklamada, "Microsoft'a kıyasla oldukça küçük bir firmayız. Henüz yolun başındayız" demişti.

Arnault geçen haftayı dünyanın en zengin kişisi olarak kapatmasına karşın, bu hafta başında Amazon hisselerinin toparlanmasıyla Bezos tekrar birinci sıraya yükseldi. Arnault, 2019 yılı dünyanın en zengin kişileri listesinde dördüncü sırada yer alıyordu.

Microsoft'un kurucularından Bill Gates de dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıradaki yerini koruyor. Serveti 100 milyar dolar civarında olan Gates, bugüne kadar yardım kuruluşlarına 35,8 milyar dolarlık bağış yapmamış olsaydı, bugün dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürüyor olacaktı.

Bernard Arnault kimdir?

71 yaşındaki Arnault, sanayici bir aileden geliyor

Kariyerine bir inşaat firmasında mühendis olarak başladı ve 1978 yılında aynı şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevine kadar çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1984 yılında inşaat şirketinin sahibi olan holdingin başına geçti ve burada çalışmalarla grubu yenidnen kârlı hale getirdi.

Fransız iş adamı, holdingi Christian Dior markasının etrafında yeniden yapılandırarak, lüks ürün segmentine ciddi yatırımlar yaptı.

1989 yılında bünyesinde Louis Vitton markasını da barındıran LVMH'nin ana hissedarı halinde geldi. O tarihten bu yana şirketin hem başkanlığı hem de CEO'luğu görevini yürütüyor.

PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dediİranlı milletvekili 'Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz' dedi
İran Ukrayna Yolcu Uçağının 2 Füzeyle Vurulduğunu Doğruladıİran Ukrayna Yolcu Uçağının 2 Füzeyle Vurulduğunu Doğruladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İranlı milletvekili Hamza'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu!

Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu!

Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

Karavanda korku dolu anlar! Tecavüzcü çeteden son anda kurtuldular

Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!

İdlib'de göç edenlerin sayısı 40 bini geçti

Korkutan açıklama! Sayıları 40 bini geçti

Başına aldığı yumruk darbesiyle öldü! Kavga anı saniye saniye kamerada

Yumruk darbesiyle canından oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.