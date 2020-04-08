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Bernie Sanders başkanlık yarışından çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 21:23 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı olan Bernie Sanders havlu attı.

Bernie Sanders başkanlık yarışından çekildi

Sanders’in yarıştan çekilmesiyle Joe Biden Başkan Donald Trump’ın rakibi olmayı garantiledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin aday adayı Bernie Sanders yarıştan çekildiğini açıkladı. 78 yaşındaki Vermont Senatörü Bernie Sanders’in yarıştan çekilmesi sonucu Joe Biden’ın Demokrat Parti’nin başkan adayı olmak için önünde engel kalmadı. Bağımsız senatör Bernie Sanders’in ön seçimlerde Joe Biden karşısında art arda aldığı yenilgiler sonucu aday olma şansının neredeyse hiç kalmadığı belirtiliyor. Bernie Sanders’in yarışı bırakması için son dönemde üzerindeki baskının artmasıyla birlikte koronavirüs salgını nedeniyle ön seçimlere büyük oranda ara verilmişti.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Bernie Sanders, herkesin sağlık sigortası olması gerektiğini ve bunun bir temel hak olduğunu savunmaya devam edeceğini dile getirdi. Adil maaş, eşitlik ve iklim koruma mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Demokratların solcu adayı Bernie Sanders ön seçim kampanyalarında bu konuları öne çıkarmıştı.

Joe Biden Trump’a karşı

Joe Biden, ABD’de 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump'ın rakibi olmayı garantiledi. Joe Biden ön seçimlere başarılı başlayan Bernie Sanders’i Süper Salı’da ezici şekilde yendikten sonra, en son Wisconsin olmak üzere pek çok kez yerde galip geldi. Kendisini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Bernie Sanders’in tartışmalı çizgisine karşın, Joe Biden'ın yarıştan çekilen pek çok aday adayının desteğini kazanması onu galibiyete götürdü.

Joe Biden 2009-2017 yıllarında Barack Obama döneminde ABD Başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Demokrat Parti Ağustos ayında resmi olarak başkan adayını açıklayacak.

dpa,AFP / DK,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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