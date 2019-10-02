Bernie Sanders Hastaneye Kaldırıldı

Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Bernie Sanders'ın, göğüs ağrılarının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sanders'ın kampanyasından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki senatörün bir damarında tıkanma tespit edildiği ve iki stent takıldığı belirtildi.

Kampanya ekibinden üst düzey danışman Jeff Weaver açıklamasında, "Senatör Sanders konuşuyor ve keyfi yerinde. İki gün istirahat edecek. Toplantılarını ve etkinliklere katılımını ikinci bir emre kadar iptal ediyoruz. Gerekli güncellemeleri yeri geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

