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Bernie Sanders Hastaneye Kaldırıldı

02.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Bernie Sanders, göğüs ağrıları üzerine hastaneye kaldırıldı. Sanders'ın kampanyasından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki senatörün bir damarında tıkanma tespit edildiği ve iki stent takıldığı belirtildi

Bernie Sanders Hastaneye Kaldırıldı

Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Bernie Sanders'ın, göğüs ağrılarının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sanders'ın kampanyasından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki senatörün bir damarında tıkanma tespit edildiği ve iki stent takıldığı belirtildi.

Kampanya ekibinden üst düzey danışman Jeff Weaver açıklamasında, "Senatör Sanders konuşuyor ve keyfi yerinde. İki gün istirahat edecek. Toplantılarını ve etkinliklere katılımını ikinci bir emre kadar iptal ediyoruz. Gerekli güncellemeleri yeri geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

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