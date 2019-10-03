Bernie Sanders hastaneye kaldırıldı

Sanders'ın kampanyasından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki senatörün bir damarında tıkanma tespit edildiği ve kalbine iki stent takıldığı belirtildi. Operasyonun başarılı geçtiği bilgisi verildi.

Kampanya ekibinden üst düzey danışman Jeff Weaver açıklamasında, "Senatör Sanders konuşuyor ve keyfi yerinde. İki gün istirahat edecek. Toplantılarını ve etkinliklere katılımını ikinci bir habere kadar iptal ediyoruz. Gerekli güncellemeleri yeri geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sanders'ın kampanya menajeri Faiz Shakir Salı gecesi destekçilerle telekonferans görüşmesinde, başkan aday adayının sağlığıyla ilgili bir durumdan bahsetmedi. Shakir, "kampanyanın güçlü ilerlediğini" söyledi ve üçüncü çeyrekte önemli miktarda bağış topladıklarını anlattı.

Sanders, bugün diğer 9 Demokrat başkan aday adayıyla birlikte Las Vegas'ta silah kontrolu konulu bir foruma katılacaktı. Adaylar arasındaki en yaşlı isim olan Sanders, sesinin kısıldığı gerekçesiyle South Carolina eyaletindeki bazı etkinliklerini de iptal etmişti.