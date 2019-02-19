Bernie Sanders İkinci Kez Başkanlık Yarışında

Amerika’da 2016’daki başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton’ın parti içindeki rakibi olan Senatör Bernie Sanders 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday olacağını açıkladı. 77 yaşındaki Bernie Sanders 2020 Başkanlık seçimlerinde adaylığını sabah saatlerinde destekçilerine gönderdiği uzun bir e-mail ile duyurdu. Sanders hükümette ve siyasette egemen güç olan özel çıkar gruplarına karşı mücadele geniş tabanlı bir hareket başlatma vaadinde bulundu. Bernie Sanders “Kampanyamız sadece birkaç kişi için dherkesin çıkarlarını koruyan bir hükümet ve ekonomi oluşturmayı amaçlıyor” diye yazdı, 1 milyon kişiyi de bu çabaya destek vermeye çağırdı. Vermont Senatörü Bernie Sanders, 2016 yılında Demokrat Parti içinde Hillary Clinton’a karşı aday adayı olarak yarışa girmiş, başlangıçta kazanma şansının olmadığı düşünülse de 23 eyaletteki adaylık yarışını kazanması Demokrat Parti’nin sola kaymasıyla sonuçlanmıştı. Bu durum Demokrat Parti içindeki statükocu unsurlarla liberal kanat arasında bugün de hala devam eden bir gerilime yol açmıştı.

Bernie Sanders bu kez yapılan anketlere göre 2020 başkanlık seçiminde olası adaylar arasında yer alan politikacılardan olsa da bu kez rekabet sahasında kendisinin üç yıl önce Demokrat Parti’ye getirdiği fikirleri savunan diğer ilerici (progressive) liberal siyasetçiler de yer alıyor. Bu durum da Bernie Sanders’ın dört yıl önce aldığı aynı desteği görmesini zorlaştıran bir etken olarak değerlendiriliyor. Bernie Sanders’ın 2016 yılında desteğini kazanmaya çalıştığı kadınlar ve azınlık grupları dahil olmak üzere farklı ve yeni seslerin güç kazandığı bir partide hem yaşı hem de dönemin ruhunu ne kadar yakaladığı konusunda sorularla karşı karşıya kalması bekleniyor. Demokrat Parti’nin başkan adayının belirleneceğini ön seçimler ve kurultaylar 2020 yılı Şubat ayında Iowa’da başlayacak. Demokrat Parti’nin başkan adayı 2020 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde muhtemelen Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın karşısına çıkacak. Trump’a yönelik sert eleştirileriyle bilinen Bernie Sanders, Trump için bir e-mailinde “Modern Amerikan tarihinin en tehlikeli başkanı” ifadesini kullanmıştı.

Demokrat Parti’de başkan adaylığı için yarışa giren diğer isimler arasında California Senatörü Kamala Harris, New Jersey Senatörü Cory Booker, New York Senatörü Kisrten Gillibrand, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve Massachusettes Senatörü Elizabeth Warren bulunuyor. Bernie Sanders destekçilerine gönderdiği e-mailde “Siz ve ben birlikte 2016 kampanyamızda siyasi devrimi başlattık. Şimdi bu devrimi tamamlama ve mücadelesini verdiğimiz vizyonu hayata geçirme zamanı” diye yazdı. Siyasi olarak bağımsız ve demokrat sosyalist olan Bernie Sanders, 2020 seçim kampanyasında da 2016 yılı kampanyasına damga vuran ve genel sağlık sigortası, asgari ücretin yükseltilmesi ve ücretsiz üniversite gibi gençlerin ilgisini çeken konuları öne çıkaracağını belirtti. Bernie Sanders, “Aradan üç yıl geçti. Milyonlarca Amerikalı’nın karşı koyup mücadele etmesinin bir sonucu olarak bu politikaların tamamı ve daha fazlası Amerikalılar’ın çoğu tarafından destekleniyor” ifadelerini kullandı. Vermont eyaletinin Burlington şehri eski belediye başkanlarından olan Bernie Sanders 1990 yılında Temsilciler Meclisi’ne girmiş, 40 yıl içinde Temsilciler Meclisi’ne seçilen ilk bağımsız isim olmuştu. 2006 yılında Sanders, Amerikan Senatosu’na girmiş ve 2018’de de üçüncü kez altı yıllık bir dönem için yeniden seçilmişti.