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Bernie Sanders Seçim Kampanyasını Başlattı

03.03.2019 02:25 | Son Güncelleme

Birçok Demokrat Partili başkan aday adayı Başkan Trump’ın adını kullanmaktan kaçınsa da, Senatör Bernie Sanders kampanya açılış konuşmasında Donald Trump’ı “Modern Amerikan tarihinin en tehlikeli başkanı” diye tanımladı

Bernie Sanders Seçim Kampanyasını Başlattı

Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından Bernie Sanders, 2020 seçim kampanyasını resmen başlattı. 2016 seçimlerinde de Demokrat Parti’den başkanlık için mücadele eden Sanders, kampanyasına New York’ta başladı.

Ekonomik zorluklar içinde büyüdüğünü anlatan 77 yaşındaki bağımsız Vermont Senatörü Sanders, kendisi gibi New Yorklu olan Başkan Donald Trump’tan çok farklı olduğuna vurgu yaptı.

Birçok Demokrat başkan aday adayı Başkan Trump’ın adını vermekten kaçınsa da, Sanders Brooklyn College’da yaptığı konuşmada Donald Trump’ı “Modern Amerikan tarihinin en tehlikeli başkanı” diye tanımladı.

Göçmenlikten küresel ısınmaya kadar kendisini Trump’la tamamen zıt noktalara oturtan Yahudi asıllı Senatör, Brooklyn’de orta halli bir ailede yetiştiğini söyledi, “Bana milyonlarca dolarlık lüks gökdelenler, kumarhaneler ve country kulüpleri veren babam olmadı” diye konuştu.

Sosyal demokrat politikalara yakın duran Bernie Sanders, kapsamlı ve ücretiz sağlık hizmetleri, harçsız üniversite, küresel ısınmayla mücadele, zenginlerin vergilerinin arttırılması, ABD’nin büyük bankalarının daha küçük bankalara bölünmesi gibi konulara destek veriyor. Son dönemde Demokrat Parti içinden çıkan kendisine yakın çizgide aday ve siyasetçi sayısı artıyor.

Bernie Sanders’la birlikte önde gelen Demokrat Partili başkan adaylarının sayısı 11’e yükseldi. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın da 2020 için adaylığını koyması bekleniyor.

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