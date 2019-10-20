Bernie Sanders Seçim Meydanlarına Geri Döndü

Sanders ise Ocasio-Cortez için “Amerikan siyasetini bu ölçüde değiştirmiş olması inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Ocasio-Cortez “Bernie Sanders garsonluk yaptığım ve borçla üniversiteden mezun olduğum dönemde ‘hiç kimse hayatını karartan borçlarla üniversiteden mezun olmamalı’ sözünü söyleyen az sayıdaki siyasetçiden biriydi” dedi.

Sol görüşlü siyasetçiler Sanders ve Cortez kendilerini “Demokrat sosyalist” olarak değerlendiriyor.

Temsilciler Meclisi’nin 30 yaşındaki en genç üyesi Cortez, Sanders için “Ben ona amca diyorum” ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasına kaldığı yerden devam ettiği mesajını veren Sanders’a New Yorklu temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio Cortez de destek verdi.

Sanders’a geçirdiği kalp krizinin ardından destek veren bir diğer isim de yine Kongre’nin yeni ve genç üyelerinden Müslüman İlhan Omar’di.

Amerikan siyasetinin bu iki genç ve yenilikçi ismi bu yıl Başkan Trump tarafından “Beğenmiyorlarsa ülkelerine dönsünler” sözleriyle hedef alınmıştı.

Kongre’ye seçilen ilk siyah Müslüman kadın olan 38 yaşındaki Omar, Sanders için bu hafta yaptığı açıklamada “Bernie, Trump’ı yenmek için nesilleri, etnik kimliği ve coğrafyayı aşan işçi sınıfı hareketinin öncüsü” demişti.

Demokrat Parti’nin 10’dan fazla aday adayı arasında Joe Biden genel olarak anketlerde birinci, Sanders da ya ikinci ya da Elizabeth Warren'ın ardından üçüncü geliyor.

Demokrat Parti’nin başkanlık yarışının ilk önseçimi Şubat ayında Iowa eyaletinde olacak.

