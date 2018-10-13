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Bernie Sanders'tan "Cemal Kaşıkçı" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 08:08 | Son Güncelleme

ABD'de Demokratların önde gelen isimlerinden Vermont Senatörü Bernie Sanders: - "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu bulmak ve failleri sorumlu tutmak, savunma şirketlerinin karlarından daha önemlidir" - "ABD-Suudi ilişkilerini yeniden gözden geçirmemizin zamanı çoktan geçiyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinde Demokratların önemli isimlerinden olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu bulmak ve failleri sorumlu tutmak, savunma şirketlerinin karlarından daha önemlidir." açıklamasını yaptı.

Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanders, bazı Amerikan savunma şirketlerinin, ABD'nin Suudi Arabistan'a yapacağı silah satışlarının Kaşıkçı olayından etkilenmesinden endişe ettiklerini açıklamalarına tepki gösterdi.

"Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu bulmak ve failleri sorumlu tutmak, savunma şirketlerinin karlarından daha önemlidir." ifadesini kullanan Sanders, paylaşımında, "ABD-Suudi ilişkilerini yeniden gözden geçirmemizin ve gerçekten (bu ilişkinin) çıkarlarımızı ve değerlerimizi daha da ileri götürüp götürmediğini sormanın zamanı çoktan geçiyor." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki günkü açıklamasında, ABD'nin Suudi Arabistan'a yapacağı 110 milyar dolarlık silah satışının Kaşıkçı olayından etkilenmesini istemediğini belirtmiş, ABD'li savunma şirketleri de bu açıklamayı desteklemişti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Olayla ilgili duyduklarını "çok kötü" şeklinde nitelendiren Trump, son açıklamasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda Kaşıkçı konusunu konuşacağını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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