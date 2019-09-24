Bernie Sanders’tan Varlık Vergisi Planı 

2020 başkanlık seçimlerinde Trump’ın karşısına çıkmak için Demokrat Parti’nin aday adayları arasında yarışan Sanders, şirketlerin etkisinin azaltılarak ekonominin yeniden yapılandırılmasını ve gelir eşitsizliğini dengelemeyi hedefliyor.

Sanders açıklamasında “Artık yeter. Milyarderler sınıfının üzerine gideceğiz. Amerika’da varlık eşitsizliğini azaltacağız ve demokrasimizin yolsuz bir oligarşiye dönüşmesini önleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vermont Senatörü Sanders “Aşırı Varlık Vergisi”nin yüksek düzeyde eşitsizlikleri önleyeceğini söyledi. Sanders bu şekilde herkes için sağlık sigortası (Medicare for All) planıyla, ekonomik konut planı ve ulusal ölçekte çocuklara yönelik sağlık sigortası planlarına da kaynak oluşturabilmeyi hedefliyor.

Demokrat Parti’nin sol eğilimli başkan adaylarından Bernie Sanders yeni bir vergi planı açıkladı. Plan 32 milyon dolardan fazla gelire sahip kişilerden vergi alınmasını öngörüyor. Anketlerde Sanders’ın bir adım önünde yer alan yine sol eğilimli aday adaylarından Elizabeth Waren’ın da benzer bir “varlık vergisi” planı mevcut.

Sanders gibi Demokrat Parti’nin ilerici aday adaylarından Elizabeth Warren son anketlerde Joe Biden’ın ardından ikinci sıraya yükselmiş durumda. Warren’ın planı ise mal varlığı 50 milyon doların üzerinde olanlardan vergi alınmasını öngörüyor.

Sanders planının başlangıç olarak net mal varlığı 32 milyon dolar olanlardan yüzde 1 vergi kesilmesini içerdiğini, bu oranın artarak mal varlığı 10 milyar doların üzerinde olanlar için yüzde 8’e kadar çıkacağını söyledi. Sanders’a göre bu vergi planı Amerika’daki en varlıklı 180 bin kişiyi hedef alıyor.

Sanders’ın başkan olması halinde vergi önerisinin Kongre’den geçmesi gerekiyor. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Senato’nun Cumhuriyetçiler’in kontrolunda kalması durumunda varlık vergisinekarşı çıkacaklarına kesin gözüyle bakılıyor. Bu tür bir vergilendirmenin anayasaya uygun olup olmadığı konusunda da tartışmalar var.

Sanders’ın seçim kampanyası California Üniversitesi’nden profesörler Gabriel Zucman ve Emmanuel Saez tarafından yazılan bir mektubu yayımladı. Buna göre planla 10 yılda 4,35 trilyon dolar toplanabilir.

