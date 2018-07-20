Berrak tatil

1 / 11 Çeşme’den Bodrum’a Çeşme günlerini noktalayan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu, tatile Bodrum’da devam ediyor.

Çift önceki gün Bitez’deki Sarnıç Beach’teydi. Sokullu plaja adım atar atmaz kendini mavi sulara bırakırken, Tüzünataç bir süre iskelenin merdivenlerinde durup arkadaşıyla sohbet etti.