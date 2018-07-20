Berrak tatil

İki ünlü oyuncu, Çeşme’den Bodrum’a geçti.
Berrak Tüzünataç tatilde
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Çeşme’den Bodrum’a Çeşme günlerini noktalayan Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu, tatile Bodrum’da devam ediyor.
Çift önceki gün Bitez’deki Sarnıç Beach’teydi. Sokullu plaja adım atar atmaz kendini mavi sulara bırakırken, Tüzünataç bir süre iskelenin merdivenlerinde durup arkadaşıyla sohbet etti.
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Kör noktaya yüzdü Ardından sevgilisinin yanına kulaç atan Tüzünataç, görüntülendiklerini fark edince iskeleye yüzmek yerine gazetecilerin görüntü alamayacağı bir noktaya gidip denizden öyle çıktı.
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Çift deniz sefasının ardından da gölgeye geçerek arkadaş grubuyla tavla maçı yaptı.
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