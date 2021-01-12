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Berrak Tüzünataç çıplak pozla mesajını verdi

12.01.2021 00:49 | Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç çıplak pozla mesajını verdi

Daha önce bir sanat çalışması için vücudunda 'bla' yazısıyla kameraların karşısına geçen model Berrak Tüzünataç, yeni paylaşımlarıyla yine adından söz ettirecek. Tüzünataç, yine aynı yazıyı yazdırıp bu kez çırılçıplak kameranın karşısına geçti.

Berrak Tüzünataç, sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurmuştu.

Tüzünataç paylaşımında projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermezken paylaştığı fotoğraf ilgi çekti. Çıplak bir poz veren ünlü oyuncu, vücuduna “bla bla bla” ifadelerini yazdı.

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“Bla bla bla” ifadesi İngilizce’de her ne kadar “üç nokta” anlamına gelse de argoda “boş konuşmak” olarak da kullanılıyor.

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Amacının farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Berrak Tüzünataç, “Özgürlüğün doğumu” notunu da ekledi.
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