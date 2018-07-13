MAGAZİN

Berrak Tüzünataç da makyajsız fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 02:36 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğraf akımına Berrak Tüzünataç da uydu. Sevgilisi Birkan Sokullu ile tatilde olan Berrak Tüzünataç'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yılın yorgunluğunu Ege'de atıyor. Sahilden çektiği selfie pozunu da profilinde güzel oyuncu, makyajsız ve doğal halini gözler önüne serdi.

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

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Sevgilisi Birkan Sokullu ile tatilde olan Berrak Tüzünataç'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı.
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‘Kadın’ dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, önceki gün organik ürünler satan bir dükkandan çıkarken görüntülendi. Doğal ekmek ve yumurta alan oyuncu, kahvaltı sonrası sevgilisi Burak Yamantürk ile soluğu Bebek Kahve’de aldı. Özpirinçci’nin beyazlayan saçları ve yorgun hali gözlerden kaçmadı.
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Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını 'Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli' notuyla paylaştı.
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Oyuncu Hatice Şendil Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Şendil fotoğraflarının altına "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notunu düştü.
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SIFIR MAKYAJ FAHRİYE

SIFIR MAKYAJ FAHRİYE
Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yanak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti. Evcen bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Oyuncu, makyajsız fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.
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Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.
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Seda Akgül bu haliyle gündeme geldi. Makyajsız ünlüler kervanına katıldı.
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Seren Serengil makyajsız olduğunu iddia ettiği bu fotoğrafıyla "buna kim inanır" yorumuna maruz kaldı.
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Ufak Tefek Cinayetler'in başarılı oyuncusu Tülin Özen'i bir de makyajsız görün.
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Çoğu ünlünün makyajsız halini saklamasına rağmen Tülin Özen bu konuda çok rahat.
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Güzel oyuncu Insatgram'da en doğal halini büyük bir özgüvenle paylaşıyor.
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Kameralara makyajsız poz vermek istemeyen sanatçı, makyajsız halini Instagram'da paylaştı.
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Yüzü olduğu markanın reklam kampanyası için şarkıcı Jabbar’la stüdyoya girerek ‘Haz’ adlı parçada düet yapan iki Sarıkaya, son olarak Fi dizisinde rol almıştı.
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26 yaşındaki Sarıkaya, daha önce ise Instagram'dan "Makyaj yok" notuyla bir kare daha yayınlamıştı.
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Her yıl Nisan ayında Amerika- California'da düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'nde giydiği dekolte bluzu Türkan Şoray'ın 70'li yıllarda rol aldığı bir filmde giydiği ortaya çıkan Hande Erçel bu sefer de makyajsız fotoğrafıyla gündemde.
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Hande Erçel Instagram'ın story (hikaye) bölümünden makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.
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İŞTE HANDE ERÇEL'İN DOĞAL HALİ

İŞTE HANDE ERÇEL'İN DOĞAL HALİ
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Sonra "Yüzünde makyaj yoksa filtre vardır" dediler. İvana fotoğrafına fotoşop yapmadığını söyledi.
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Tüm bu merakları giderdikten sonra da iltifatlar almaya başladı. Olumsuz yorumları da silmedi!
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Makyajsız hali ile dikkat çeken oyuncu, yeni sezonda ekranda olacağını söyledi.
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Yeliz Yeşilmen

Yeliz Yeşilmen
Önceki gün Bodrum'a giden Yeliz Yeşilmen, makyajsız halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
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39 yaşındaki Yeliz Yeşilmen, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasının hikaye kısmında yayınladı.
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İşte Yeliz Yeşilmen'in makyajsız hali;

İşte Yeliz Yeşilmen'in makyajsız hali;
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Burçin Terzioğlu, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı.
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Önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler’de görüntülenen oyuncu “Nerede o eski saçların?” dedirtti.
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55 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Sayan fotoğrafın altına "Günaydııııııııııınnnnn bu daha güzel oldu" yazdı.
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Sosyal medya sayfalarından büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzel' yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ise Seda Sayan'ın fotoğrafının photoshoplu olabileceğini ifade etti.
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Deniz Akkaya, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı.
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Akkaya yaptığı paylaşıma "Makyaj yok; makyaj sevmiyor ama yapıyor" yazdı.
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Instagram hesabından sıfır makyaksız halinin videosunu paylaşan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.
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Çoğu ünlünün saklamak istedikleri hallerini Neslihan Atagül cesurca paylaşarak beğeni topladı.
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Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Önce görüntü vermek istemeyen Bahadır sorasında “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.
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OYUNCU ARKADAŞI DA PAYLAŞTI

OYUNCU ARKADAŞI DA PAYLAŞTI
Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahadır'ın o görüntüsünden sonra Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol aldığı arkadaşı Aslıhan Gürbüz'den makyajsız bir paylaşım gecikmedi.
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Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı Gökçe Bahadır'a destek için mi yaptığı ise bilinmiyor.
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Şarkıcı Gökhan Türkmen'in 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Aksoy, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Şarkıcı Gökhan Türkmen'in 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Aksoy, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
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2 çocuk annesi Aksoy, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Makyajsız halim... Aşırı güzelim :)"

2 çocuk annesi Aksoy, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Makyajsız halim... Aşırı güzelim :)"
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Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.
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Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını

Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını
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Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.
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Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.
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Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.
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Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 45 dakikada 5 bin beğeni aldı.

Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 45 dakikada 5 bin beğeni aldı.
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Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
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Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım

Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım
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Makyajsız Fotoğrafıyla Büyüledi 'Vatanım Sensin' dizisine dahil olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla fotoğraf paylaşan Aksoy'un doğal haline takipçileri hayran kaldı.

Makyajsız Fotoğrafıyla Büyüledi 'Vatanım Sensin' dizisine dahil olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla fotoğraf paylaşan Aksoy'un doğal haline takipçileri hayran kaldı.
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İri mavi gözleriyle her zaman beğenilen Saadet Işıl Aksoy, makyajsız haliyle de çok beğenildi. Aksoy'un fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

İri mavi gözleriyle her zaman beğenilen Saadet Işıl Aksoy, makyajsız haliyle de çok beğenildi. Aksoy'un fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
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Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.

Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.
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Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.
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26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!
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Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri... Tatilde dönen Tuba Ünsal önceki gün Bebek’teydi.
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Görenler şaşırdı. Çünkü yüzünde hiç makyaj yoktu.
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Göz çevresindeki kazayakları dikkatlerden kaçmadı.
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Tuba Ünsal daha 35 yaşında.
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Bülent Ersoy, geçen gün Atatürk Havalimanı'nda makyajsız bir şekilde objektiflere yakalandı.
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Bülent Ersoy, gazetecileri görünce büyük panik yaşadı.
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Minibüsten iner inmez koşmaya başlayan Bülent Ersoy, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle gizledi.
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Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a aldatıldığı iddiasıyla geçen Ekim’de boşanma davası açmıştı.
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40 yaşındaki eski manken, makyajsız fotoğrafını Instagram’a koyarak “Böyle de güzelim” mesajını verdi.
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Uzun süre Amerika'da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul'a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı'nda iş toplantısı sonrası görüntülendi.
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Yüzünde sıfır makyaj olan Saadet Işıl Aksoy'un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere ''Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey'' dedirtti.
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Saadet Işıl Aksoy bu arada kolundaki medikal bileklik ilgili, ''Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım'' dedi.
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1363 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu <strong>Elçin Sangu</strong>, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.
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Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.
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Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızı Bergüzar Korel, Zorlu Center’daydı.
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Ünlüler arasında başlayan ‘sıfır makyaj’ modasının öncüsü Bergüzar Korel “Yüzümde sadece nemlendirici var” dedi.
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Meryem Uzerli de günlük hayatta makyajdan uzak duruyor.
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Bu hallerini Instagram’dan paylaşıyor.
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Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyaj haliyle de ne kadar çekici ve güzel olduğunu gösterdi.
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Fotoğrafla 10 binin üzerinde beğeni alırken gelen yorumların neredeyse hepsi güzelliğine övgüler şeklinde oldu.
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Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.
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Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.
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Müge Anlı
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Müge Anlı
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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CANSU DERE
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BEREN SAAT
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ADRİANA LİMA
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KİM KARDASHİAN
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EBRU POLAT
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Seda Sayan makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.
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NUR YERLİTAŞ
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RİHANNA
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ANGELİNA JOLİE
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HÜLYA AVŞAR
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ÇAĞLA ŞIKEL
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ELçİN SANGU
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EBRU GüNDEŞ
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İVANA SERT
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HADİSE
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SERTAB ERENER
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DEMET AKALIN
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ECE USLU
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YILDIZ TİLBE
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BURCU ESMERSOY
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FAHRİYE EVCEN
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FAHRİYE EVCEN
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SEDA BAKAN
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SEDA BAKAN
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BEGÜM KÜTÜK
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BEGÜM KÜTÜK
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ
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NAZAN ÖNCEL
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NAZAN ÖNCEL
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Kuaförde saçını boyatırken görüntülenen Bülent Ersoy, makyajsız haliyle tanınmaz halde.
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SEREN SERENGİL
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SEREN SERENGİL
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IŞIL REÇBER
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IŞIL REÇBER
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BÜŞRA PEKİN
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BÜŞRA PEKİN
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Anahtar Kelimeler:
berrak tüzünataç no make up

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