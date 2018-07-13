Berrak Tüzünataç da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yılın yorgunluğunu Ege'de atıyor. Sahilden çektiği selfie pozunu da profilinde güzel oyuncu, makyajsız ve doğal halini gözler önüne serdi.

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

1 / 113 Sevgilisi Birkan Sokullu ile tatilde olan Berrak Tüzünataç'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı.

2 / 113 ‘Kadın’ dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, önceki gün organik ürünler satan bir dükkandan çıkarken görüntülendi. Doğal ekmek ve yumurta alan oyuncu, kahvaltı sonrası sevgilisi Burak Yamantürk ile soluğu Bebek Kahve’de aldı. Özpirinçci’nin beyazlayan saçları ve yorgun hali gözlerden kaçmadı.

3 / 113 Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını 'Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli' notuyla paylaştı.

4 / 113 Oyuncu Hatice Şendil Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Şendil fotoğraflarının altına "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notunu düştü.

5 / 113 SIFIR MAKYAJ FAHRİYE Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yanak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti. Evcen bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Oyuncu, makyajsız fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

6 / 113 Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.

7 / 113 Seda Akgül bu haliyle gündeme geldi. Makyajsız ünlüler kervanına katıldı.

8 / 113 Seren Serengil makyajsız olduğunu iddia ettiği bu fotoğrafıyla "buna kim inanır" yorumuna maruz kaldı.

9 / 113 Ufak Tefek Cinayetler'in başarılı oyuncusu Tülin Özen'i bir de makyajsız görün.

10 / 113 Çoğu ünlünün makyajsız halini saklamasına rağmen Tülin Özen bu konuda çok rahat.

11 / 113 Güzel oyuncu Insatgram'da en doğal halini büyük bir özgüvenle paylaşıyor.

12 / 113 Kameralara makyajsız poz vermek istemeyen sanatçı, makyajsız halini Instagram'da paylaştı.

13 / 113 Yüzü olduğu markanın reklam kampanyası için şarkıcı Jabbar’la stüdyoya girerek ‘Haz’ adlı parçada düet yapan iki Sarıkaya, son olarak Fi dizisinde rol almıştı.

14 / 113 26 yaşındaki Sarıkaya, daha önce ise Instagram'dan "Makyaj yok" notuyla bir kare daha yayınlamıştı.

15 / 113 Her yıl Nisan ayında Amerika- California'da düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'nde giydiği dekolte bluzu Türkan Şoray'ın 70'li yıllarda rol aldığı bir filmde giydiği ortaya çıkan Hande Erçel bu sefer de makyajsız fotoğrafıyla gündemde.

16 / 113 Hande Erçel Instagram'ın story (hikaye) bölümünden makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

17 / 113 İŞTE HANDE ERÇEL'İN DOĞAL HALİ

18 / 113 Sonra "Yüzünde makyaj yoksa filtre vardır" dediler. İvana fotoğrafına fotoşop yapmadığını söyledi.

19 / 113 Tüm bu merakları giderdikten sonra da iltifatlar almaya başladı. Olumsuz yorumları da silmedi!

20 / 113 Makyajsız hali ile dikkat çeken oyuncu, yeni sezonda ekranda olacağını söyledi.

21 / 113 Yeliz Yeşilmen Önceki gün Bodrum'a giden Yeliz Yeşilmen, makyajsız halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

22 / 113 39 yaşındaki Yeliz Yeşilmen, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasının hikaye kısmında yayınladı.

23 / 113 İşte Yeliz Yeşilmen'in makyajsız hali;

24 / 113 Burçin Terzioğlu, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı.

25 / 113 Önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler’de görüntülenen oyuncu “Nerede o eski saçların?” dedirtti.

26 / 113 55 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Sayan fotoğrafın altına "Günaydııııııııııınnnnn bu daha güzel oldu" yazdı.

27 / 113 Sosyal medya sayfalarından büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzel' yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ise Seda Sayan'ın fotoğrafının photoshoplu olabileceğini ifade etti.

28 / 113 Deniz Akkaya, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı.

29 / 113 Akkaya yaptığı paylaşıma "Makyaj yok; makyaj sevmiyor ama yapıyor" yazdı.

30 / 113 Instagram hesabından sıfır makyaksız halinin videosunu paylaşan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

31 / 113 Çoğu ünlünün saklamak istedikleri hallerini Neslihan Atagül cesurca paylaşarak beğeni topladı.

32 / 113 Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde görüntülendi.

33 / 113 Önce görüntü vermek istemeyen Bahadır sorasında “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

34 / 113 OYUNCU ARKADAŞI DA PAYLAŞTI Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahadır'ın o görüntüsünden sonra Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol aldığı arkadaşı Aslıhan Gürbüz'den makyajsız bir paylaşım gecikmedi.

35 / 113 Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı Gökçe Bahadır'a destek için mi yaptığı ise bilinmiyor.

36 / 113 Şarkıcı Gökhan Türkmen'in 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Aksoy, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

37 / 113 2 çocuk annesi Aksoy, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Makyajsız halim... Aşırı güzelim :)"

38 / 113 Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

39 / 113 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını

40 / 113 Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

41 / 113 Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

42 / 113 Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

43 / 113 Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 45 dakikada 5 bin beğeni aldı.

44 / 113 Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

45 / 113 Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım

46 / 113 Makyajsız Fotoğrafıyla Büyüledi 'Vatanım Sensin' dizisine dahil olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla fotoğraf paylaşan Aksoy'un doğal haline takipçileri hayran kaldı.

47 / 113 İri mavi gözleriyle her zaman beğenilen Saadet Işıl Aksoy, makyajsız haliyle de çok beğenildi. Aksoy'un fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

48 / 113 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.

49 / 113 Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

50 / 113 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

51 / 113 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri... Tatilde dönen Tuba Ünsal önceki gün Bebek’teydi.

52 / 113 Görenler şaşırdı. Çünkü yüzünde hiç makyaj yoktu.

53 / 113 Göz çevresindeki kazayakları dikkatlerden kaçmadı.

54 / 113 Tuba Ünsal daha 35 yaşında.

55 / 113 Bülent Ersoy, geçen gün Atatürk Havalimanı'nda makyajsız bir şekilde objektiflere yakalandı.

56 / 113 Bülent Ersoy, gazetecileri görünce büyük panik yaşadı.

57 / 113 Minibüsten iner inmez koşmaya başlayan Bülent Ersoy, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle gizledi.

58 / 113 Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a aldatıldığı iddiasıyla geçen Ekim’de boşanma davası açmıştı.

59 / 113 40 yaşındaki eski manken, makyajsız fotoğrafını Instagram’a koyarak “Böyle de güzelim” mesajını verdi.

60 / 113 Uzun süre Amerika'da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul'a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı'nda iş toplantısı sonrası görüntülendi.

61 / 113 Yüzünde sıfır makyaj olan Saadet Işıl Aksoy'un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere ''Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey'' dedirtti.

62 / 113 Saadet Işıl Aksoy bu arada kolundaki medikal bileklik ilgili, ''Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım'' dedi.

63 / 113 1363 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu <strong>Elçin Sangu</strong>, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.

64 / 113 Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.

65 / 113 Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızı Bergüzar Korel, Zorlu Center’daydı.

66 / 113 Ünlüler arasında başlayan ‘sıfır makyaj’ modasının öncüsü Bergüzar Korel “Yüzümde sadece nemlendirici var” dedi.

67 / 113 Meryem Uzerli de günlük hayatta makyajdan uzak duruyor.

68 / 113 Bu hallerini Instagram’dan paylaşıyor.

69 / 113 Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyaj haliyle de ne kadar çekici ve güzel olduğunu gösterdi.

70 / 113 Fotoğrafla 10 binin üzerinde beğeni alırken gelen yorumların neredeyse hepsi güzelliğine övgüler şeklinde oldu.

71 / 113 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

72 / 113 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

73 / 113 Müge Anlı

74 / 113 Müge Anlı

75 / 113 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

76 / 113 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

77 / 113 CANSU DERE

78 / 113 BEREN SAAT

79 / 113 ADRİANA LİMA

80 / 113 KİM KARDASHİAN

81 / 113 EBRU POLAT

82 / 113 Seda Sayan makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.

83 / 113 NUR YERLİTAŞ

84 / 113 RİHANNA

85 / 113 ANGELİNA JOLİE

86 / 113 HÜLYA AVŞAR

87 / 113 ÇAĞLA ŞIKEL

88 / 113 ELçİN SANGU

89 / 113 EBRU GüNDEŞ

90 / 113 İVANA SERT

91 / 113 HADİSE

92 / 113 SERTAB ERENER

93 / 113 DEMET AKALIN

94 / 113 ECE USLU

95 / 113 YILDIZ TİLBE

96 / 113 BURCU ESMERSOY

97 / 113 FAHRİYE EVCEN

98 / 113 FAHRİYE EVCEN

99 / 113 SEDA BAKAN

100 / 113 SEDA BAKAN

101 / 113 BEGÜM KÜTÜK

102 / 113 BEGÜM KÜTÜK

103 / 113 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

104 / 113 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

105 / 113 NAZAN ÖNCEL

106 / 113 NAZAN ÖNCEL

107 / 113 Kuaförde saçını boyatırken görüntülenen Bülent Ersoy, makyajsız haliyle tanınmaz halde.

108 / 113 SEREN SERENGİL

109 / 113 SEREN SERENGİL

110 / 113 IŞIL REÇBER

111 / 113 IŞIL REÇBER

112 / 113 BÜŞRA PEKİN