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  4. Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu son paylaşımıyla dikkat çekti!

Berrak Tüzünataç ile ayrılan Uraz Kaygılaroğlu son paylaşımıyla dikkat çekti!

27.05.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce meslektaşı Berrak Tüzünataç ile ilişkisini sonlandırmasıyla Uraz Kaygılaroğlu gündeme gelmişti. Ayrılığın ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ikiliden Kaygılaroğlu'nun son paylaşımı ise ilgi odağı oldu. Kaygılaroğlu'nun paylaşımı ise eski sevgilisi Berrak Tüzünataç'a gönderme yaptığını düşündürdü.

Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri adlı dizide yer almasıyla sık sık gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatıyla da çok konuşulmaya devam ediyor. Bir süre önce kendisi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlayan ve kısa sürede ilişkilerini noktalandırmalarıyla magazin gündeminde ses getirmişlerdi. Başarılı oyuncunun, son sosyal medya paylaşımı ise farklı yorumlandı.

Uraz Kaygılaroğlu son paylaşımıyla dikkat çekti!

"HANİ BENİM SEVDİKLERİM"

Meslektaşı Melis İşiten’le boşandıktan sonra adı pek çok isimle aşk dedikodusuna karışan oyuncu,son olarak oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikte görüntülenen ikilinin ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı ve çok mutlu olduğu konuşuluyordu. Ancak, ilişkilerinin ömrü çok kısa sürdü. Fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalayan çiftten Kaygılaroğlu, yaptığı son paylaşım ile Tüzünataç'a gönderme yaptığı düşünüldü.

Kaygılaroğlu, İnstagram uygulamasının story bölümünden yaptığı burcuna ilişkin paylaşımına “Hani Benim Sevdiklerim” şarkısını eklemesi ise yaşadığı ayrılığı atlatamadığını akıllara getirdi.


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Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
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