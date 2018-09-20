Berrak Tüzünataç'ın son hali takipçilerini korkuttu

Son olarak Fİ-Çİ-Pİ'de rol alan Berrak Tüzünataç son zamanlarda zayıflığı ile dikkat çekiyor.

Ama o bunu hiç dert etmiyor, zira her seferinde o şekilde mutlu olduğunu dile getiriyor….

Tüzünataç dün de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, beli kuşaklı, ip askılı, kırmızı bir tulum ve parıltılı, derin göğüs dekolteli gri bir tulum arasında seçim yapmakta zorlandığı için iki fotoğrafı kolaj yaparak takipçilerinin fikrini sordu.

Paylaşımın altına 'Çok zor bir karar’ deyip hashtag olarak da 'Allah başka dert vermesin’ yazan Tüzünataç’a binlerce yorum yağdı…

Tüzünataç, kırmızı ve gri arasında seçim yapmakta zorlandı.

BERRAK'IN ZAYIFLIĞI OLAY OLDU

Selin Şekerci’den Özge Özpirinçci’ye, Demet Şener’den Deniz Çakır’a pek çok ünlü isim kırmızı tulumu seçmesi için yorumda bulunurken, takipçiler ise oyuncunun zayıflığına dem vurdu…

‘Anoreksiya mısın?’ diye soranların sayısı da bir hayli fazlaydı.

Yapılan yorumlara bir süre sonra yanıt veren Tüzünataç, takipçilerine "çok takılıyorsunuz, takılmayın" dedi.



