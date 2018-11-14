Berrak Tüzünataç'ın zayıflığı korkuttu

3 yıllık beraberliğin ardından Birkan Sokullu ile yolları ayrılan Berrak Tüzünataç, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Bir apartmandan çıkarken görüntülenen Tüzünataç, ayrılıkla ilgili soru yöneltilince “Konuşmayacağım, iyi günler” deyip hızla uzaklaştı.

Bir hayli zayıflayan Berrak Tüzünataç'ı görenler 'Berrak'a ne oldu?' yorumunda bulundu. Berrak Tüzünataç daha önce de kendisine gelen yorumlara "çok takılıyorsunuz, takılmayın" demişti.

Ünlü oyuncunun zayıflaması yakın çevresini korkuturken Tüzünataç ise bu durumdan memnun gibi görünüyor.



