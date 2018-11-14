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Berrak Tüzünataç'ın zayıflığı korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta ayrılık kararı alan Birkan Sokullu ve Berrak Tüzünataç herkesi şoke etmişti. Berrak Tüzünataç'ın ayrılıktan sonraki görüntüsü korkuttu.

Berrak Tüzünataç'ın zayıflığı korkuttu

3 yıllık beraberliğin ardından Birkan Sokullu ile yolları ayrılan Berrak Tüzünataç, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Bir apartmandan çıkarken görüntülenen Tüzünataç, ayrılıkla ilgili soru yöneltilince “Konuşmayacağım, iyi günler” deyip hızla uzaklaştı.

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Bir hayli zayıflayan Berrak Tüzünataç'ı görenler 'Berrak'a ne oldu?' yorumunda bulundu. Berrak Tüzünataç daha önce de kendisine gelen yorumlara "çok takılıyorsunuz, takılmayın" demişti.

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Ünlü oyuncunun zayıflaması yakın çevresini korkuturken Tüzünataç ise bu durumdan memnun gibi görünüyor.


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