Berrak Tüzünataç’ın zayıflığı korkutuyor

Hızla zayıflayan Berrak Tüzünataç hayranlarını ve yakın çevresini tedirgin ediyor! Berrak Tüzünataç’ın yakın çevresi ünlü oyuncunun bu denli zayıflamasından rahatsız...
Diyeti bırak Berrak!
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Berrak Tüzünataç’ın hızla kilo vermesi yakın çevresini endişelendirmeye başladı.
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Birkaç yıldır yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.
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Günde sadece iki öğün yemek yiyen ünlü oyuncuya yakın çevresinin “Artık dur” dediği konuşuluyor.
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İddiaya göre ailesi ve dostları, kilosunun sağlıksız sınıra yaklaştığı düşüncesiyle Tüzünataç’ı bu diyete son vermeye ikna etmeye çalışıyor.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir fotoğrafa zayıflığıyla ilgili yorum yapanlara yanıt olarak "çok takılıyorsunuz, takılmayın"demişti.
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