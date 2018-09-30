Berrak Tüzünataç’ın zayıflığı korkutuyor

Hızla zayıflayan Berrak Tüzünataç hayranlarını ve yakın çevresini tedirgin ediyor! Berrak Tüzünataç’ın yakın çevresi ünlü oyuncunun bu denli zayıflamasından rahatsız...

Diyeti bırak Berrak!

1 / 9 Berrak Tüzünataç’ın hızla kilo vermesi yakın çevresini endişelendirmeye başladı.

2 / 9 Birkaç yıldır yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.

3 / 9 Günde sadece iki öğün yemek yiyen ünlü oyuncuya yakın çevresinin “Artık dur” dediği konuşuluyor.

4 / 9 İddiaya göre ailesi ve dostları, kilosunun sağlıksız sınıra yaklaştığı düşüncesiyle Tüzünataç’ı bu diyete son vermeye ikna etmeye çalışıyor.

5 / 9 Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir fotoğrafa zayıflığıyla ilgili yorum yapanlara yanıt olarak "çok takılıyorsunuz, takılmayın"demişti.

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