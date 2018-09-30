MAGAZİN

Berrak Tüzünataç’ın zayıflığı korkutuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Berrak Tüzünataç yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini korkutuyor!

Hızla zayıflayan Berrak Tüzünataç hayranlarını ve yakın çevresini tedirgin ediyor! Berrak Tüzünataç’ın yakın çevresi ünlü oyuncunun bu denli zayıflamasından rahatsız...

Diyeti bırak Berrak!

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Berrak Tüzünataç’ın hızla kilo vermesi yakın çevresini endişelendirmeye başladı.
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Birkaç yıldır yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.
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Günde sadece iki öğün yemek yiyen ünlü oyuncuya yakın çevresinin “Artık dur” dediği konuşuluyor.
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İddiaya göre ailesi ve dostları, kilosunun sağlıksız sınıra yaklaştığı düşüncesiyle Tüzünataç’ı bu diyete son vermeye ikna etmeye çalışıyor.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir fotoğrafa zayıflığıyla ilgili yorum yapanlara yanıt olarak "çok takılıyorsunuz, takılmayın"demişti.
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