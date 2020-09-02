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Berrak Tüzünataç ve Dolunay Soysert’ten ortak açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 17:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini noktalamıştı. Aşk acısını unutmak isteyen başarılı oyuncu arkadaşlarıyla tatile çıkmayı seçmişti. Yaz tatilinin keyfini çıkartan Tüzünataç’ın canı hakkında çıkan aşk haberiyle sıkılmaya başladı. Güzel oyuncu bu sefer sert bir tepki vermeyi seçti.

Berrak Tüzünataç ve Dolunay Soysert’ten ortak açıklama!

Berrak Tüzünataç’ın adı geçtiğimiz günlerde ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’le anılmıştı. İkilinin tatil sırasında kameralara yansıyan samimi şezlong kareleri haberleri güçlendirmişti. Çıkan haberlere bir de Berrak Tüzünataç’ın sosyal medya hesabından Ali Yörenç’le olan fotoğrafını paylaşması aşk itirafı olarak yorumlanmıştı. Çıkan haberleri Berrak Tüzünataç sert bir dille yalanlamayı seçti.

Oyuncu Berrak Tüzünataç çıkan aşk haberlerinde yakın arkadaşı Dolunay Soysert’in adının çıkmasına da ayrıca sinirlendi. Ünlü sanatçı haberlerle ilgili zehir zemberek açıklamalar yapmayı seçti. Tüzünataç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Size hesap vermek durumda değiliz hayatımızla ilgili. Vakti zamanında Dolunay Soysert hakkında yaptığınız yalan haberi alıp, üstüne bizim arkadaşlığımızı da katıp,eski yalanınıza kuyruk taktınız. Kusura bakma Dolunay’cığım böyle saçma bir metinde buluştuk, seni seviyorum” ifadelerini kullandı.

berrak tüzünataç

Berrak Tüzünataç’ın paylaşımına Dolunay Soysert’ten “Ben de seni seviyorum Berrak’cığım. Arkadaşlığımıza...” yanıtı geldi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yav o değilde bu nasıl bi fotoshoptur. ayak 58 numara bacak 280 kafa gövde söylemiyorum bile
o zaman insanların içinde özelini yasamıcan bizde meraklı degılız senın hayatunı yasamaya
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