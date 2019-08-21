Beş AB Ülkesinden İtalya Açıklarında Mahsur Kalan Göçmenlere Yardım Eli

Savcının kararı çıkmadan önce 20 gündür Lampedusa açığında demir atmış gemide mahsur durumda bulunan yüz kadar göçmen gıda sıkıntısı, olumsuz hijyen koşulları ve gemide yaşanan gerginlikler nedeniyle zor günler geçirmişti. Kaptan, 100 göçmenin yalnızca iki tuvaleti paylaştıklarını ve göçmenler arasında kavgalar yaşandığını, durumu kontrol etmekte zorlandığını İtalyan yetkililere bildirmişti.

İtalyan bir savcının gemiye İtalya tarafından el konması ve göçmenlerin indirilmesi emrini vermesinin ardından yüz kadar göçmen Salı gecesi karaya ayak basmıştı.

İtalya hükümetinin karaya yanaşmasına izin vermeyerek 20 gün boyunca Lampedusa adası açıklarında yardım gemisinde kalmaya zorladığı göçmenlere beş Avrupa Birliği (AB) ülkesinden yardım eli uzatıldı. İspanya, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Portekiz günlerdir açık sularda mahsur kalmalarının ardından karaya Salı gecesi ayak basan yüz kadar göçmeni ülkelerine kabul etme konusunda anlaştı.

Çarşamba günü Brüksel’de açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, İspanya, Fransa, Lüksemburg ve Portekiz’in söz konusu gemiyle gelen tüm göçmenlere kapılarını açmayı kabul ettiğini belirtti. İspanya ve Portekizli yetkililer, harekete geçmeye hazır olduklarını doğruladı.

Alınan karara göre, İtalya’nın yine izin vermediği ve kıyıya yanaşması beklenen ikinci bir gemideki göçmenler de bu beş ülkeden yardım görecek. Ocean Viking adlı bu gemide 356 göçmen olduğu kaydedildi.

Afrika ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya Akdeniz suları üzerinden geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı yüz binleri aştı. Özellikle 2015 yılında kriz boyutuna ulaşan bu göçmen akını AB gündemini meşgul etmeye ve ciddi görüş ayrılıklarına neden olmaya devam ediyor.

