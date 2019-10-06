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'Beş Alman Vatandaşı Türkiye'de Gözaltına Alındı'

06.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk kökenli beş Alman vatandaşının Türkiye‘de gözaltına alındığı şeklindeki haberleri doğruladı

'Beş Alman Vatandaşı Türkiye'de Gözaltına Alındı'

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk kökenli beş Alman vatandaşının Türkiye‘de gözaltına alındığı şeklindeki haberleri doğruladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’yla bağlantılı oldukları iddia edilen kişilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde tutuldukları ve durumdan Almanya Büyükelçiliği’nin de bilgisi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlar hakkında “örgüt üyesi olma” ve “örgüt propagandası yapma” iddialarıyla işlem yapıldığı kaydedildi. Federal İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, söz konusu kişilerin gözaltına alınmasıyla, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in geçen Perşembe günü Ankara’ya düzenlediği ziyaret arasında bir bağlantı olmadığını, bu konunun ziyaret gündeminde yer almadığını açıkladı.

Sözcü, beş kişinin gözaltına alınmasına Alman ve Türk yetkililer arasında bilgi alışverişinin neden olduğu şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu da açıkladı. Bakanlık sözcüsü, Seehofer’in meslektaşı Süleyman Soylu ile olan toplantısında, son gözaltı olayından bağımsız olarak, "Federal Hükümet açısından haksız bir şekilde" Türkiye’de tutuklu durumda bulunan Alman vatandaşlarının durumu konusundaki kaygılarını paylaştığını da bildirdi.

Federal Dışişleri Bakanlığı, geçen Ağustos ayında Türkiye'de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının sayısında artış kaydedildiğini öne sürmüştü. Konuyla ilgili açıklamada, yılın ilk ayında Türkiye’de tutuklu Almanların sayısının 47'den 62'ye yükseldiği, ayrıca 38 Alman vatandaşına da Türkiye'den çıkış yasağı getirildiği belirtilmişti. Alman basınında çıkan konuyla ilgili haberlerde, tutuklu durumda bulunanlardan yedisinin Alman vatandaşı, diğerlerinin ise hem Alman hem de Türk vatandaşlığı bulunan şahıslar olduğu ifade edilmişti.

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