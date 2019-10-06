'Beş Alman Vatandaşı Türkiye'de Gözaltına Alındı'

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk kökenli beş Alman vatandaşının Türkiye‘de gözaltına alındığı şeklindeki haberleri doğruladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’yla bağlantılı oldukları iddia edilen kişilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde tutuldukları ve durumdan Almanya Büyükelçiliği’nin de bilgisi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlar hakkında “örgüt üyesi olma” ve “örgüt propagandası yapma” iddialarıyla işlem yapıldığı kaydedildi. Federal İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, söz konusu kişilerin gözaltına alınmasıyla, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in geçen Perşembe günü Ankara’ya düzenlediği ziyaret arasında bir bağlantı olmadığını, bu konunun ziyaret gündeminde yer almadığını açıkladı.

Sözcü, beş kişinin gözaltına alınmasına Alman ve Türk yetkililer arasında bilgi alışverişinin neden olduğu şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu da açıkladı. Bakanlık sözcüsü, Seehofer’in meslektaşı Süleyman Soylu ile olan toplantısında, son gözaltı olayından bağımsız olarak, "Federal Hükümet açısından haksız bir şekilde" Türkiye’de tutuklu durumda bulunan Alman vatandaşlarının durumu konusundaki kaygılarını paylaştığını da bildirdi.