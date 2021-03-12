''Beş Amerikalı’dan Biri Salgında Bir Yakınını Kaybetti''

Amerika’da yapılan bir ankete göre 5 Amerikalı’dan biri Corona virüsü nedeniyle bir akrabasını veya yakın arkadaşını kaybetti. Associated Press haber ajansının NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ile ortak anketine göre halkın virüsle ilgili endişesi sonbahardan bu yana en düşük seviyeye indi. Sonbaharla yeni yıl arasındaki Şükran Günü ve Noel gibi tatil dönemlerinde vaka ve can kaybı tırmanmıştı.
Ankete göre her 10 Amerikalı’dan yalnızca 3'ü kendileri veya bir aile üyesinin virüse bulaşmasından ‘’çok endişe’’ duyuyor. Bu oran geçen aylarda yaklaşık 10 kişiden 4'ü şeklindeydi. Yine de çoğunluk en azından ‘’biraz endişeli.’’
Corona virüsünden en fazla etkilenenler beyaz olmayan Amerikalılar. AP-NORC anketi, Afrika kökenli Amerikalılar’ın ve Latin Amerika kökenlilerin yaklaşık yüzde 30'unun, virüsten ölen bir akraba veya yakın arkadaşları olduğunu ortaya çıkardı. Beyazlar arasında bu oran yüzde 15.
Bu, ülkenin ve dünyanın çoğu aşılanana kadar ciddi bir tehdit olmaya devam eden virüs hakkında kimlerin ne kadar endişeli olduğuna dair farklılıklar olduğu anlamına da geliyor. Vakalardaki son düşüşlere rağmen, siyah Amerikalılar’ın yüzde 43'ü ve Latin Amerika kökenlilerin yüzde 39'u, kendileri veya sevdikleri birinin Corona virüsüne yakalanması konusunda çok veya aşırı derecede endişeli. Beyazlar’ın endişe oranı ise yüzde 25. Ankette diğer ırksal ve etnik gruplar için, örnekleme boyutları analiz edilemeyecek kadar küçük.
Aşılar salgını sona erdirmek için gerçek bir umut sunarken, ankette ayrıca her üç Amerikalı’dan birinin aşı olmayı düşünmediği ortaya çıktı. En isteksiz olanlar: Genç yetişkinler, üniversite diploması olmayanlar ve Cumhuriyetçiler.
Salgından en çok etkilenenler aşı olmakta da en zor süreçten geçiyor. Siyah Amerikalılar’ın yüzde 16'sı ve Latin Amerika kökenlilerin yüzde 15'i, ilk dozu aşısını olabildi. Beyazlar arasında ilk doz aşı yaptırma oranı yüzde 26. Ancak her gruptaki çoğunluk aşı olmak istiyor.
Şu anda aşı talebi hala arzın üzerinde ve her 10 Amerikalı’dan yaklaşık 4'ü, özellikle yaşlı yetişkinler, aşı olmak için kayıt sürecinin zayıf olduğunu söylüyor.
Aşılara olan güven ise yavaş yavaş güçleniyor. Anket, Amerikalılar’ın yüzde 25'inin aşıların düzgün bir şekilde test edildiğinden emin olmadığını ortaya çıkardı. Bu oran, Aralık ayında ülkede ilk aşı yapılmadan hemen önce yüzde 32’ydi.
Anket ayrıca, Amerikalılar’ın üçte ikisinin ülke çapındaki yurttaşlarının pandemiyi yeterince ciddiye almadığını söylediğini ortaya çıkardı.
Ankete göre son derece geniş partizan farklılıklar da var. Demokratlar’ın yüzde 60'ı, yaşadıkları bölgede tehdidin yeterince ciddiye alınmadığını söylüyor ve daha da fazlası yüzde 83’ü ülkenin bir bütün olarak bunu yapmadığını düşünüyor.
Cumhuriyetçilerin yüzde 31'i, bulundukları yerin salgını yeterince ciddiye almadığını söylerken, bu oran ülke geneli için yüzde 44. Cumhuriyetçiler’in üçte biri ABD'nin aşırı tepki verdiğini de söylüyor.
Farklılıklar davranışlara da yansıyor. Demokratlar’ın dörtte üçünden fazlası, Cumhuriyetçiler’in yaklaşık yarısına kıyasla başkalarının etrafında her zaman maske taktıklarını söylüyor.
25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenen AP-NORC anketine bin 434 yetişkin katıldı. Anket için NORC'un ABD nüfusunu temsil etmek üzere tasarlanmış olasılığa dayalı AmeriSpeak Paneli’nden bir örnek grubu kullanıldı. Tüm katılımcılar için örnekleme hatası marjı artı veya eksi yüzde 3,4 puan olarak açıklandı.
‘’Amerikalılar aşı olmayanlara karşı kısıtlamaları destekliyor’’
Reuters haber ajansı ve Ipsos araştırma şirketinin anketine göre de artan sayıda Amerikalı Corona virüsü aşısı olmak istiyor. Dikkat çekici bir sonuç da aşılanmayanlar için işyeri, yaşam tarzı ve seyahat kısıtlamalarının desteklemesi.
8 ve 9 Mart’ta bin kişinin katıldığı ulusal kamuoyu yoklaması, daha fazla aşıya erişim oldukça ve daha fazla insan bunları istedikçe, aşılamanın hızının da artabileceğini öne sürdü.
Ankete katılanların yüzde 54'ü aşı yaptırmaya "çok ilgili olduklarını" söyledi. Bu oran 2020’nin Mayıs ayında henüz Corona virüsü aşısı geliştirilmeden önce yapılan bir ankette yüzde 38, geçen Ocak ayında yüzde 41’di.
Beyazlar ve ırksal azınlıklar arasında aşıya olan ilgi geçen yıl arttı. 10 beyazdan altısı ve azınlık gruplarının 10 üyesinden beşi şu anda aşıya yüksek düzeyde ilgi gösteriyor. Amerikalılar’ın yüzde 27’si ise, Mayıs ayında yapılan benzer bir ankette de olduğu gibi, aşı olmakla ilgilenmediklerini söyledi.
Ancak aynı anket, Amerikalılar’ın çoğunun aşılanmamış insanların topluma karışma yollarını sınırlamak istediğini de gösterdi.
Ankete göre, Amerikalılar’ın yüzde 72’si, "çevrelerindeki insanların aşı olup-olmadığını" bilmenin önemli olduğunu söyledi.
Yüzde 62 gibi bir çoğunluk, aşılanmamış kişilerin uçakla seyahat etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Yüzde 55, aşılanmamış kişilerin halka açık spor salonlarında egzersiz yapmaması, sinema salonlarına girmemesi veya konserlere katılmaması gerektiğini savundu.
İşyerleri sorulduğunda Amerikalılar’ın yüzde 60'ı "ofise dönmeden önce herkesin Corona virüsü aşısı yaptırmasını isteyen" bir işveren için çalışmak istediklerini söyledi ve katılımcıların yüzde 56'sı, aşılanmamış çalışanların evde kalması gerektiğini kaydetti.
Reuters/Ipsos anketi sonuçları katılımcıların hangi partiyi desteklediğine göre de farklılaşıyor. Geçen yıl boyunca Corona virüsü konusunda daha az endişe duyan Cumhuriyetçiler, ankette aşılanmamışlar için işyeri ve yaşam tarzı kısıtlamalarını, Demokratlar’dan daha az destekledi.
Yine de Cumhuriyetçiler arasında bile, her 10 kişiden dördü aşısı olmayanların spor salonlarına veya sinema salonlarına gitmesini engellemeyi desteklediklerini söyledi. Her 10 Cumhuriyetçi’den beşi, havayolu ile seyahat için aşıların gerekli olduğunu düşünüyor.
Reuters/ Ipsos anketi ABD’de internet üzerinden İngilizce olarak yapıldı. Bu anketin hata marjı ise yüzde 4.