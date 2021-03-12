''Beş Amerikalı’dan Biri Salgında Bir Yakınını Kaybetti''

Amerika’da yapılan bir ankete göre 5 Amerikalı’dan biri Corona virüsü nedeniyle bir akrabasını veya yakın arkadaşını kaybetti. Associated Press haber ajansının NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ile ortak anketine göre halkın virüsle ilgili endişesi sonbahardan bu yana en düşük seviyeye indi. Sonbaharla yeni yıl arasındaki Şükran Günü ve Noel gibi tatil dönemlerinde vaka ve can kaybı tırmanmıştı.

Ankete göre her 10 Amerikalı’dan yalnızca 3'ü kendileri veya bir aile üyesinin virüse bulaşmasından ‘’çok endişe’’ duyuyor. Bu oran geçen aylarda yaklaşık 10 kişiden 4'ü şeklindeydi. Yine de çoğunluk en azından ‘’biraz endişeli.’’

Corona virüsünden en fazla etkilenenler beyaz olmayan Amerikalılar. AP-NORC anketi, Afrika kökenli Amerikalılar’ın ve Latin Amerika kökenlilerin yaklaşık yüzde 30'unun, virüsten ölen bir akraba veya yakın arkadaşları olduğunu ortaya çıkardı. Beyazlar arasında bu oran yüzde 15.

Bu, ülkenin ve dünyanın çoğu aşılanana kadar ciddi bir tehdit olmaya devam eden virüs hakkında kimlerin ne kadar endişeli olduğuna dair farklılıklar olduğu anlamına da geliyor. Vakalardaki son düşüşlere rağmen, siyah Amerikalılar’ın yüzde 43'ü ve Latin Amerika kökenlilerin yüzde 39'u, kendileri veya sevdikleri birinin Corona virüsüne yakalanması konusunda çok veya aşırı derecede endişeli. Beyazlar’ın endişe oranı ise yüzde 25. Ankette diğer ırksal ve etnik gruplar için, örnekleme boyutları analiz edilemeyecek kadar küçük.