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Beş ay önce doğum yapan Elsa Hosk’un son hali şoke etti

05.08.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş ay önce doğum yapan süper model Elsa Hosk, Instagram hesabından siyah iç çamaşırıyla paylaşım yaptı. Modelin fit hali takipçilerini şaşırttı.

Beş ay önce doğum yapan Elsa Hosk’un son hali şoke etti

Şubat ayında iş insanı sevgilisi Tom Daly'den ilk bebeğini kucağına alan İsveçli model Elsa Hosk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla görenleri hayrete düşürdü.

32 yaşındaki süper model, siyah iç çamaşırı ile verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Podyuma çıkmaya hazır görünen model, hayranlarından nasıl bu kadar fit kalabildiğine dair sorular aldı.

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Mankenlik kariyerine başlamadan önce memleketi İsveç'te profesyonel basketbol oynayan Elsa Hosk, kızına Tuulikki Joan ismini koydu.

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Victoria's Secret meleği geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, hamileliğinin düşündüğü kadar kötü geçmediğini aksine çok rahat bir hamilelik dönemi geçirdiğini dile getirmişti.

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Instagram
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