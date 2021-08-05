Beş ay önce doğum yapan Elsa Hosk’un son hali şoke etti

Şubat ayında iş insanı sevgilisi Tom Daly'den ilk bebeğini kucağına alan İsveçli model Elsa Hosk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla görenleri hayrete düşürdü.

32 yaşındaki süper model, siyah iç çamaşırı ile verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Podyuma çıkmaya hazır görünen model, hayranlarından nasıl bu kadar fit kalabildiğine dair sorular aldı.

Mankenlik kariyerine başlamadan önce memleketi İsveç'te profesyonel basketbol oynayan Elsa Hosk, kızına Tuulikki Joan ismini koydu.

Victoria's Secret meleği geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, hamileliğinin düşündüğü kadar kötü geçmediğini aksine çok rahat bir hamilelik dönemi geçirdiğini dile getirmişti.



