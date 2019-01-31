HABER

Beş ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 19:58 | Son Güncelleme

Beş ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, 5 ayaklı ve altı tırnaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı.

Kadıköy Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ümit Uysal'a ait bir koyun, beş ayaklı ve 6 tırnaklı kuzu doğurdu.

Uysal'ın, durumu bildirmesi üzerine eve gelen veteriner tarafından yapılan incelemelerde kuzunun sağlığının iyi olduğu anlaşıldı.

Yaklaşık 35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatan Uysal, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.

Ön sol ayağının yakınında bulunan beşinci ayağı ile yürümeye ve ayakta durmaya çalışan kuzu, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
GÜNCELLEME - Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtınaGÜNCELLEME - Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına
Buldan'da 5 ayaklı kuzu dünyaya geldiBuldan'da 5 ayaklı kuzu dünyaya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayak kuzu Tırnak

En Çok Okunan Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.