HABER

Beş ayda 100 mahalleyi hem havadan hem karadan görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ’Dijital Ali’ lakaplı Ali Turhan isimli fotoğrafçı, ilçede 5 ayda 100 mahalleyi havadan ve karadan görüntüleyerek bir ilki başardı.İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde yaşayan Ali Turhan, namıdiğer Dijital Ali, kendi imkanları ile İnegöl’de bir ilki başardı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ’Dijital Ali’ lakaplı Ali Turhan isimli fotoğrafçı, ilçede 5 ayda 100 mahalleyi havadan ve karadan görüntüleyerek bir ilki başardı.
İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde yaşayan Ali Turhan, namıdiğer Dijital Ali, kendi imkanları ile İnegöl’de bir ilki başardı. Tam bir İnegöl sevdalısı olan Ali Turhan, İnegöl’e bağlı yüz mahalleyi havadan ve karadan fotoğraflayarak videosunu çekti. Dijital Ali şehir dışında yaşayıp memleket özlemi çekenlere çektiği videolarla özlem giderebilmeleri için de fırsat sunuyor.
İnegöl’e bağlı toplam 100 mahalleden bugüne kadar hepsini kendi imkanlarıyla gezerek çekim yapan ve bu videoları, fotoğrafları paylaşan Dijital Ali, bunu yaparken amacının zamanında köylerinden bazı nedenlerle ayrılmış vatandaşların yaşadıkları yerleri izleyerek bir nebze de olsa hasret giderebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
İnegöl’ün birçok gezilecek, görülecek, turistik yeri olduğunu belirten Ali Turhan çektiği videoları ve fotoğrafları, “İnegöl, köyleri, videoları ve fotoğrafları” adı altında açmış olduğu sosyal medya platformunda yayınlayarak İnegöllü vatandaşlar ile buluşturduğunu anlattı.
Turhan, amacının hiç kimseyi kırmak veya rencide etmek olmadığını belirterek, "İnegöl’de toplam 100 mahalle var. Bu çekimler yaklaşık beş ayımı aldı. Hobi olarak yaptığım için ve hiç kimseden destek almayarak tamamını kendi imkanlarım ile çektiğim için ancak beş ayda bitirebildim. Bu çekimleri yaparken çok insan tanıdım. Köyleri mahalleleri gezerken doğayla iç içe olmak gerçekten çok güzel bir duygu" diye konuştu.

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
Kapalıçarşı’nın 558 yılın hikayesi ’Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı’ kitabına sığdıKapalıçarşı’nın 558 yılın hikayesi ’Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı’ kitabına sığdı
Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandıAraç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında yakalandılar!

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Sokak ortasında soyundu

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı!

Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldürmüştü! Muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü

Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldürmüştü! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.