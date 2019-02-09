Beş ayrı hırsızlık olayının faili tutuklandı

Aksaray’da 5 ayrı hırsızlık suçunun faili olan şüpheli, polisin başarılı operasyonuyla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da 5 ayrı ev ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler ve tespitler sonucu bir şüphelinin izine ulaştı. Derinlemesine çalışmaları sürdüren ekipler kısa sürede kimliğini tespit ettikleri Harun Hasan S. (19) isimli şahsın peşine düştü. Teknik ve fiziksel takiple şahsı bir süre takip eden polis ekipleri, yeterli delil ve bulguların ardından zanlını Pınar Mahallesi’nde bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinden çalınan çeşitli malzemeler de ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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