Beş çocuktan birinin evinde Almanca konuşulmuyor

Muhalefet partilerinden FDP'ye göre, hükümet bu konudaki çabalarını artırmalı.Almanya'da, federal parlamentoda grubu bulunan muhalefet partilerinden FDP'nin (Hür Demokratlar), Aile Bakanlığına yönelik soru önergesine verilen cevaba göre, ülke çapında okul öncesi eğitim gören ve çocuk yuvalarına giden yaklaşık 3,2 milyon çocuktan 675 bininin ailesinde öncelikli olarak Almanca konuşulmuyor. Funke Medya Grubuna bağlı gazetelerin, Aile Bakanlığının verdiği yanıta dayandırdıkları habere göre bu da, okul öncesi çağdaki toplam çocukların yüzde 21,4'üne tekabül ediyor.

Açıklanan bu veriler Almanya'da, evlerinde Almanca konuşulmayan ya da çok az konuşulan yuva ve anaokulu çocuklarının oranının artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. 2017 yılında bu grubun toplam çocuk sayısı içindeki oranı yüzde 18,7; 2018'de ise yüzde 19,4 olarak açıklanmıştı.

Soru önergesini veren FDP'nin Federal Parlamento Grup Başkan Yardımcısı Katja Suding, bu gelişmenin endişe verici olduğunu ifade ederek, "Lisan, bir çocuğun hayatı boyunca karşısına çıkacak fırsatları belirler" dedi. Funke Medya Grubuna konuşan Suding, Almanca konuşulmayan ailelerden gelen çocukların sayısındaki artışın, daha iyi bir dil teşvik programı ihtiyacı doğurduğunu belirterek, Aile Bakanlığının bu konudaki önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu.