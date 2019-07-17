Beş dönemin izlerini taşıyan müze açılışa hazır

LALE KÖKLÜ - Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan Helenistik dönemden İslamiyet dönemine kadar 5 katmana ait eserlerin yer alacağı ve müze-otel konseptine sahip olan müze, kısa süre içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Yaklaşık 9 yıl önce merkez Antakya ilçesinde bir otelin inşaat çalışmalarında arkeolojik verilerin bulunması üzerine bölgede, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla Hatay Müze Müdürlüğü başkanlığında kazı çalışmaları başlatıldı.

Antakya'nın arkeolojik dokusunu katmanlarıyla ortaya çıkartarak, kent tarihinin aydınlatılması için titiz bir şekilde yürütülen çalışmalar 9 yılın sonunda tamamlandı.

Bu süre zarfında otel inşaatı da devam ederken, eserler de bulundukları yerde özenle muhafaza edildi. Bu arada, eserlerin bulunduğu alana müze kurulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışma yapıldı.

Çalışmanın sonucunda köklü tarihe sahip olan Hatay, yeni bir müzeye daha kavuşmuş oldu.

Yaklaşık 17 dönüm alana sahip müzede, Helenistik döneme ait sur duvarlardan 5. yüzyıla ait üzeri kuş figürleriyle süslenmiş mozaik parçasına, büyük boyutlu çok mekanlı Roma hamamından, vahşi doğa tasvirli mozaiğe kadar birçok ünik eser bulunduğu yerde sergilenecek.