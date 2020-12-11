HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi

11.12.2020 08:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kovalamaca sonunda yakalandı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanan Muharrem D.,’’ Uyuşturucunun etkisiyle kaçtım’’ diyerek kendini savundu. 4 kişinin bulunduğu araçta ise uyuşturucu madde ele geçirilirken, İsa D., ise 5 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına, Maske kuralına uymamak, Dur İhtarına Uymamak, Trafiği Tehlikeye Düşürmek, Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve birçok suçtan cezai işlem uygulandı. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay, Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda 05:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilüfer bağlı Beşevler mahallesi civarı devriye atan bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine yarım saat kala dışarıda !6 ABH 778 plakalı kamyonetle dolaşan sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Bekçinin ihtarına uymayan sürücü kamyonetle kaçmaya başladı. İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü bir süre kaçmaya devam etti.
Ablukaya alınan caddeyi görünce kaza yaptı
İhbar üzerine Orhaneli ilçesi yolu caddesi ablukaya alındı. Nilüfer Devriye ekiplerini gören sürücü panik yaparak kaza yaptı ve Orhaneli yolu caddesini ablukaya alan ekipler araçta bulunan 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Sürücü Muharrem D., gazetecilerin neden kaçtın sorusuna, ’’ Uyuşturucunun etkisiyle kaçtım’’ dedi.
Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi
Ayrıca araçta bulunan İsa D., ise 5 gün önce yine sokağa çıkma ve maske takma kuralına uymamak suçundan cezai işlem uygulandı. Araçta bulunan Muharrem D., İsa D., Mert O., ve Halil İ.E’ye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına, Maske kuralına uymamak, Dur İhtarına Uymamak, Trafiği Tehlikeye Düşürmek, Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve birçok suçtan 27 bin 200 TL para cezası uygulandı.
Muharrem D., İsa D., Mert O., ve Halil İ.E., araçta uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
İstanbul'da operasyon! Gözaltına alındılarİstanbul'da operasyon! Gözaltına alındılar
Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

Gasp mağdurundan yürek burkan sözler

Gasp mağdurundan yürek burkan sözler

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ/FEC/NC terör örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da operasyon! Gözaltına alındılar

Alkollü yakalandı, 'alkol kullanmıyorum' diyerek gazetecilere saldırdı

Ayakta duramıyordu ama 'alkol kullanmıyorum' dedi

Sokağa çıkma yasağı cezası 2020... Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar oldu? Kimler sokağa çıkabilecek?

Bu akşam yasak başlıyor!

Küçükçekmece'de hasta nakil ambulansı devrildi

Küçükçekmece'de hasta nakil ambulansı devrildi

Adı taciz iddialarına karışan yazar İbrahim Çolak'ın intihar ettiği iddia edildi

Tacizle suçlanmıştı! 'İntihar etti' iddiası

Çorum’da 10 dakika arayla 2 deprem

Çorum’da 10 dakika arayla 2 deprem

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.