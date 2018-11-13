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Beş kardeş lüks araçların benzerini yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

Beş kardeş lüks araçların benzerini yapıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde yer alan Ranya ilçesindeki bir atölyede çalışan beş kardeşin çabasıyla dünyada önde gelen lüks arabaların benzeri yapıldı.

Ranya ilçesindeki beş kardeş, kendi atölyelerinde otomobil bakım ve onarım işinin yanı sıra Lamborghini ve arazi aracına benzer lüks araçların benzerini yapıyor.

Atölye sahibi Kemal Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında arabaların benzerini yapmaya başladıklarını belirterek, "Şu ana kadar 7 arabanın benzerini yaptık. En önemli işimiz 40 bin dolara mal olan Lamborghini tarzı bir araç oldu." dedi.

Benzerlerini yaptıkları arabaların motor, vites, tekerlek gibi bazı önemli parçalar hariç birtakım yedek parçayı kendi imkanlarıyla ürettiklerini dile getiren Selim, parçaları monte ederek orijinaline yakın lüks araba yaptıklarını söyledi.

Selim, yaklaşık 7 ay içerisinde aslına yakın bir araç yapabileceklerini vurgulayarak, "Yaptığımız arabaların tarzı birbirinden farklı. Daha çok Lamborghini ve arazi aracı türünde lüks arabalar yapıyoruz. Normal araçları 3 ay süreyle yapabiliriz. Lamborghini tarzına benzer arabaların tasarımı zor olduğu için bir yıl içerisinde tamamlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda arabaların piyasadaki fiyatının yüzde 30'u kadar harcama yaptıklarını söyleyen Selim, "Arabalarımızı test etmeden kullanmıyor ve satışa çıkarmıyoruz. Araçların özellikleri genel olarak piyasadakilerin neredeyse aynı." diye konuştu.

Selim, yetkililerin destek olması halinde aslına yakın daha çok araç yapacaklarını belirterek, mali destek sağlandığı takdirde bölgede bir araba markasının ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Atölye sahibi Kemal Selim lüks araç

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