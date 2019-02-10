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Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 05:33 | Son Güncelleme

Bursa’da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3’ü çocuk 15 kişi mahsur kaldı.

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Bursa’da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3’ü çocuk 15 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 15 vatandaş sepet yardımıyla kurtarıldı.
Yangın, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi 2. Taş Sokak üzerinde bulunan Şevket Sezer’e ait 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 04.00 sularında 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dumanların sardığı binaya müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini balkona atarak kurtarılmayı bekledi. 3’ü çocuk 15 kişi sepet yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

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