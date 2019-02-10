Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi 2. Taş Sokak üzerinde bulunan Şevket Sezer'e ait 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, gece 04.00 sularında 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, dumanların sardığı binaya müdahalede bulundu.

Dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini balkona atarak kurtarılmayı bekledi.

3'ü çocuk 15 kişi sepet yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.