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Beş katlı binanın zemin katında çıkan yangın da bina sakinleri mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 03:47 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 5 katlı binanın zemin katındaki mutfakta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesinde 5 katlı binanın zemin katındaki mutfakta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 96. Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin kattaki dairenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine binanın içerisi dumanla doldu. Birinci kattaki vatandaşlar kendileri tahliye olurken, diğer kattakiler ise bina içerisindeki yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.
Büyük panik oluşturan ve can pazarının yaşandığı yangında kimse yaralanmazken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma ve duman tahliyesinin ardından vatandaşlar kendi evlerine tekrar döndü.

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