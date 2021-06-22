HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beş Kentte “Terör Finansmanı” Operasyonu

Beş Kentte “Terör Finansmanı” Operasyonu

22.06.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK’ya finans sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik Diyarbakır’da başlatılan soruşturma kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 105 kişinin yakalanması hedefleniyor

Beş Kentte “Terör Finansmanı” Operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da 136 ayrı adreste eş zamanlı baskın yapıldı "Narkoterör finans" olarak adlandırılan operasyonda, savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüphelinin yakalanması hedefleniyor.

VOA Türkçe’nin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre operasyonun Diyarbakır ayağı Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin köylerinde yoğunlaştı. Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe ve Lice’ye bağlı Ortaç Köylerine baskın düzenleyen jandarma timleri, daha önce belirlenen evlerde arama yapmaya başladı. İki köyde 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonda PKK’nın gelir kaynaklarının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Bu sabaha karşı narko-terör finans-2 operasyonu başladı. 105 şahısa yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak icra ediliyor. Diyarbakır Lice, Hazro ve Kocaköy İlçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan en büyük çaplı operasyon özelliği taşımaktadır. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik unsurlarından oluşan 62 tim (1200 personel) katılıyor.”

Açıklamada bir süre önce düzenlenen operasyonda yakalanan 34 kişiden 33’ünün tutuklandığı bilgisine de yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaretABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 25'e indi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 25'e indi

Çinliler kimseyi dinlemiyor! Hepsini yiyeceklerdi

Çinliler kimseyi dinlemiyor! Hepsini yiyeceklerdi

İlk uçak Antalya'ya indi

İlk uçak Antalya'ya indi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.