Beş Kentte “Terör Finansmanı” Operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da 136 ayrı adreste eş zamanlı baskın yapıldı "Narkoterör finans" olarak adlandırılan operasyonda, savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüphelinin yakalanması hedefleniyor.

VOA Türkçe’nin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre operasyonun Diyarbakır ayağı Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin köylerinde yoğunlaştı. Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe ve Lice’ye bağlı Ortaç Köylerine baskın düzenleyen jandarma timleri, daha önce belirlenen evlerde arama yapmaya başladı. İki köyde 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonda PKK’nın gelir kaynaklarının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Bu sabaha karşı narko-terör finans-2 operasyonu başladı. 105 şahısa yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak icra ediliyor. Diyarbakır Lice, Hazro ve Kocaköy İlçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan en büyük çaplı operasyon özelliği taşımaktadır. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik unsurlarından oluşan 62 tim (1200 personel) katılıyor.”

Açıklamada bir süre önce düzenlenen operasyonda yakalanan 34 kişiden 33’ünün tutuklandığı bilgisine de yer verildi.

