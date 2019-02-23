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Beş Kişilik Alman Aile Karavanla Kapadokya’da 

23.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Alman Maier ailesi, biri 7 aylık, 3 çocuklarıyla aylardır yollarda. Münih yakınlarındaki evlerinden eylül ayında çıkan aile, eski bir itfaiye kamyonundan bozma karavanlarıyla İtalya ve Yunanistan’ı dolaştı, yolları sonra Türkiye’ye düştü. Akdeniz şeridini gezen aile şimdi Kapadokya’da

Beş Kişilik Alman Aile Karavanla Kapadokya’da 

Alman Maier ailesi, biri 7 aylık, 3 çocuklarıyla aylardır yollarda. Münih yakınlarındaki evlerinden eylül ayında çıkan aile, eski bir itfaiye kamyonundan bozma karavanlarıyla İtalya ve Yunanistan’ı dolaştı, yolları sonra Türkiye’ye düştü. Akdeniz şeridini gezen aile şimdi Kapadokya’da.

Dominic Maier 42 yaşında. Aslında makine mühendisi ama bir süredir çalışmıyor. “Benim için yıllar önce başladı, seyahat etmeyi hep çok sevdim. 2-3 hafta gezmek evet güzel ama bir süre sonra bunun gittiğim yerlerin kültürünü öğrenmek için yeterli olmadığını düşünmeye başladım. Daha uzun süreler seyahat etme fikri oluştu. Almanya’da çocuk olunca babalar da doğum izni alabiliyor. Biz ilk çocuğumuz Mathilda ile başladık. O doğunca iki ay seyahat ettik. İkinci çocuğumuz Toni olunca 6 ay gezdik. Sonra ben işi bıraktım. Avukat olan eşim yarı zamanlı çalışıyordu, o tam zamanlı çalışmak istedi. Ben de evde çocuklarla ilgilenmeye başladım.”

Dominic çocuklarla ilgilenirken boş durmamış. İki yıl boyunca çalışmış ve itfaiyeden 5 bin Euro'ya aldığı eski kamyonu karavana çevirmiş. Yoldayken her şeyleri bu karavan.

"Türkiye’de hiç güvenlik sorunu yaşamadık”

Maier ailesi Türkiye’den sonra İran’a geçecek. Dominic buraları özellikle seçtiklerini söylüyor; “Açıp televizyon izlediğinizde bu ülkeleri tamamen farklı yansıtıyorlar. Sanki bu ülkedekiler katilmiş gibi gösteriyorlar. Ben özellikle bu ülkelere gidip gerçekte nasıl olduklarını görmek istedim. Türkiye’ye geliyorsunuz ve bir bakıyorsunuz insanlar tamamen açık ve arkadaş canlısı. Burada güvenlikle ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Kendimi çok güvende hissediyorum” diyor.

Çocuklarla seyahat kolay değil

Evdeyken çocuklara Dominic bakıyor ama yolda durum farklı. İş daha çok Christina’ya düşüyor. “Çocuklarla seyahat etmek yalnız ya da çift olarak seyahat etmekten tamamen farklı. Çok daha ağır hareket etmek durumundasın. Uyuyamıyorsun. Sürekli ilgilenmek zorundasın.”

Mathilda 6, Toni 4 yaşında. Pia ise henüz 7 aylık. Yola 2 aylıkken çıkmış. Yani hayatının çoğu yolda geçmiş. Christina gülerek anlatıyor: ”Almanya’yı hiç bilmiyor. Ama İtalya, Yunanistan ve Türkiye’yi biliyor.”

Maier ailesinin Kapadokya’dan sonraki durakları Kayseri, Trabzon, Kars ve Doğubeyazıt olacak. Oradan İran’a ve daha sonra da Orta Asya’ya geçecekler.

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