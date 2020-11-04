HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beş metre saça sahip Vietnamlı adam dini inançları gereği 80 yıldır saçını yıkamıyor

Beş metre saça sahip Vietnamlı adam dini inançları gereği 80 yıldır saçını yıkamıyor

04.11.2020 17:45 | Son Güncelleme

92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien 80 yıldır saçlarına dokunmadığı için saç boyu beş metreye ulaşmış.

Beş metre saça sahip Vietnamlı adam dini inançları gereği 80 yıldır saçını yıkamıyor

92 yaşındaki Vietnamlı Nguyen Van Chien 80 yıldır saçlarına dokunmadığı için saç boyu beş metreye ulaşmış.

Vietnam'ın güneyinde Mekong Deltası'nda yaşayan Nguyen 80 yıldır saçlarını kesmediği gibi ne yıkamış ne de taramış.

"Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" diyor Chien.

"Saçlarımı sadece besliyorum ve kuru, temiz ve güzel görünsün diye bir örtüyle kapatıyorum" diye devam ediyor.

Dini inancı gereği insanın doğduğu haliyle kalması gerektiğine inanıyor.

Yedi tanrıya ve dokuz güce tapan Chien, saçlarını uzatması gerektiğine inanmış.

Okula giderken saçlarını kestirmesi gerekmiş, ama üçüncü sınıftan sonra saçlarını bir daha kestirmemeye, taramamaya ve yıkamamaya karar vermiş.

Ho Chi Minh City'nin 80 km batısındaki bir köyde yaşayan Chien, "Saçlarım bir zamanlar siyah ve gürdü. Tarayıp yumuşacık yapmıştım. Ama ilahi bir gücün sesini duydum ve o gücün beni seçtiğini anladım" diyor.

"Saçıma dokundum, bir gecede sertleşti. Kafama yapıştı ve kendi başına bir şey olup çıktı" diye anlatıyor.

Chien Vietnam dilinde "Dua" adı verilen mutlakçı bir inanca sahip. Bu dinin kurucusu sadece hindistan cevizi yiyerek hayatta kaldığını iddia ettiğinden hindistan cevizi dini olarak da anılıyor. Dua Vietnam'da sahte bir din olarak görüldüğünden yasaklanmış.

Chien'in 62 yaşındaki beşinci oğlu Luom, saç bakımında babasına yardımcı oluyormuş.

Kendisi de saç ile ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inanan Luom "Bunlar basit görünüyor ama kutsallar" diyor.

Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Depremde belirsizlik korkutuyor, hazırlık ise rahatlatıyorDepremde belirsizlik korkutuyor, hazırlık ise rahatlatıyor
Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey... Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı
İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 4 Kasım son depremler listesi!
Bugün deprem oldu mu?
Otelin 5'inci katından düşerek ölmüştü! Görgü tanığı: 4 çığlık sesi duydum
Otel odasından düşüp ölmüştü! Görgü tanığı konuştu
İzmir depreminde kurtarıcıları oldular! İşte Türkiye'nin isimsiz kahramanları
Ufacık bir sesin peşinde koştular! İşte o isimsiz kahramanlar
Ortalığı birbirine kattı! Kontrol için getirildiği hastanede sağlık çalışanlarına dehşeti yaşattı
Kontrole geldiği hastaneyi birbirine kattı! Dehşeti yaşadılar
Deprem hazırlıkları neler? Deprem çantası ve hayat üçgeni rahatlatıyor
Depremde belirsizlik korkutuyor, hazırlık ise rahatlatıyor
Osmaniye'de sokak ortasında kanlı infaz! Kanlar içinde yerde kaldı
Sokak ortasında kanlı infaz! Kanlar içinde yerde kaldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.