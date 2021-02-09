"Beş ölümden birinin sebebi hava kirliliği"

Environmental Research dergisinin hava kirliliği araştırmasının bugün yayınlanan sonuçlarına göre, dünya çapında 15 yaş ve üzeri insanlar arasında her beş ölümden birinin sebebi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan hava kirliliği. Araştırmaya göre, 2018 yılında 15 yaş ve üzeri 8 milyondan fazla insan, kömür, gaz, mazot gibi fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan hava kirliliği nedeniyle öldü.

Çalışmaya göre, Çin ve Hindistan bu durumdan en çok etkilenen ülkeler. Hava kirliliğinden kaynaklanan 8 milyon ölümün yarısından fazlası her ülkeden 2,5 milyon olmak üzere Hindistan ve Çin'de oluyor. Bu ülkeleri ise yüksek ölüm oranlarıyla Japonya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Bangladeş takip ediyor. Araştırmacılara göre, Almanya'da her yıl 198 bin 569 insan fosil yakıtların yarattığı hava kirliliği nedeniyle ölüyor.

Harvard, Birmingham, Leicester ve Londra Üniversitesi araştırmacılarına göre, petrol, gaz ve özellikle kömürün yakılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin Asya'daki 6 ülkede tüm ölümlerin dörtte birinden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.