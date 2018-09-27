HABER

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

AK Parti, MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin temsilcileri TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Mini iç tüzük paketi üzerinde uzlaşılırken, paketin önümüzdeki hafta Meclis'te kabul edilmesi bekleniyor.

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti teknik bir iç tüzük değişikliği yapılması konusunda uzlaştı.

Meclis başkanlığı, uyum düzenlemelerini içeren teklifi partilere gönderecek.

Teklif önümüzdeki hafta TBMM’de görüşülecek.

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
İYİ Partili Erozan: MHP'nin o gemiyi terk edeceği kanısındayımİYİ Partili Erozan: MHP'nin o gemiyi terk edeceği kanısındayım
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı''Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meclis ak parti MHP CHP İYİ parti HDP

En Çok Okunan Haberler

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan af açıklaması: Cumhurbaşkanımız kapıları kapatmış gözükmüyor

Binali Yıldırım'dan af açıklaması: Cumhurbaşkanımız kapıları kapatmış gözükmüyor

'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'

'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'

CHP'den 'hibe uçak' için iade hamlesi

CHP'den 'hibe uçak' için iade hamlesi

Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'

Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı

Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi başladı

Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.