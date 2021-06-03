Türkiye’de sahibi Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulunmasıyla gündeme gelen savunma şirketi SADAT, şimdi de organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarıyla kamuoyu gündeminde.

Adı çeşitli vesilelerle duyulan SADAT’ın amaçlarından biri de; dünyada nüfusunun çoğunluğu müslümanlardan oluşan ülkelerde “İslam Birliği Savunması” oluşturmak.

Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Türkiye’de hakkında silahlı suç örgütü yöneticiliği nedeniyle adli işlemler yürütülmesi ve yakalanma kararı bulunması üzerine YouTube videolarında ortaya attığı iddialar zincirinde, SADAT da önemli bir halkayı oluşturdu. Peker, Türkmenlere yönelik insani yardım malzemeleri gönderdiği dönemde, kendi adı kullanılarak “SADAT’ın organizasyonuyla, Suriye’deki El-Nusra gibi radikal gruplara silahlar ve askeri malzemeler gönderildiği” iddiasında bulundu.

SADAT ise, Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi’nin, sosyal medyada “Pekervari” olarak yorumlanan videosunda seslendirdiği açıklamasıyla “terörist gruplara teslim edilmiş silahlarla, şirket arasında kesinlikle bir bağ bulunmadığı” vurgulandı.