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Beş Soru

03.06.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarıyla yeniden kamuoyu gündemine gelen savunma şirketi SADAT hakkında bilinmeyenler

Beş Soru

Türkiye’de sahibi Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulunmasıyla gündeme gelen savunma şirketi SADAT, şimdi de organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarıyla kamuoyu gündeminde.

Adı çeşitli vesilelerle duyulan SADAT’ın amaçlarından biri de; dünyada nüfusunun çoğunluğu müslümanlardan oluşan ülkelerde “İslam Birliği Savunması” oluşturmak.

Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Türkiye’de hakkında silahlı suç örgütü yöneticiliği nedeniyle adli işlemler yürütülmesi ve yakalanma kararı bulunması üzerine YouTube videolarında ortaya attığı iddialar zincirinde, SADAT da önemli bir halkayı oluşturdu. Peker, Türkmenlere yönelik insani yardım malzemeleri gönderdiği dönemde, kendi adı kullanılarak “SADAT’ın organizasyonuyla, Suriye’deki El-Nusra gibi radikal gruplara silahlar ve askeri malzemeler gönderildiği” iddiasında bulundu.

SADAT ise, Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi’nin, sosyal medyada “Pekervari” olarak yorumlanan videosunda seslendirdiği açıklamasıyla “terörist gruplara teslim edilmiş silahlarla, şirket arasında kesinlikle bir bağ bulunmadığı” vurgulandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında, son günlerde muhalefet partilerince sunulan soru ve araştırma önergeleri kapsamında da SADAT’ın faaliyetleri sorgulanıyor. HDP Grubu’nun, SADAT hakkındaki iddialarla ilgili verdiği araştırma önergesi dün TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

HDP önergesinde, SADAT’la ilgili iddiaların, toplumun güven içinde yaşama beklentisini sarstığını belirtilmesine karşın TBMM’de konuyu araştıracak komisyon kurulması, iktidar çoğunluğuyla kabul edilmedi. Keza CHP Grubu’nun “devlet-mafya-siyaset ilişkileri”yle ilgili verdiği araştırma önergesi de AKP-MHP oy çokluğuyla reddedildi. CHP’li Ali Başarır’ın önergeyi sunuşunda “temiz devlet için el kaldırma” çağrısına karşın TBMM’de, Peker’in iddialarıyla birlikte TBMM’nin konuyu araştırması görüşünü iktidar reddetti.

VOA Türkçe olarak SADAT hakkındaki bilgileri, iddiaları ve görüşleri sizlere aşağıdaki sorular ve yanıtlarıyla özetle sunuyoruz.

SADAT nedir?

Türkiye

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