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Beş Soruda Cumhuriyetçi Parti Kurultayı

27.08.2020 23:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçiler, videoların yanı sıra canlı konuşmalar, seçmen ve delegelerle bir araya gelen organizasyonlar da ekleyerek, karma bir kurultayla seçmenin karşısına çıktı. VOA Türkçe, Cumhuriyetçi Parti Kurultayı ile ilgili merak edilenleri derledi

Beş Soruda Cumhuriyetçi Parti Kurultayı

2020 Cumhuriyetçi Parti Kurultayı Nasıl Düzenleniyor?

Corona virüsü salgını kurultayı etkilese de Demokrat Parti’nin önceden kaydedilmiş videolara dayalı ekran prodüksiyonundan farklı olarak Cumhuriyetçiler, videoların yanı sıra canlı konuşmalar, seçmen ve delegelerle bir araya gelen organizasyonlar da ekleyerek, karma bir organizasyonla seçmenin ve seyircinin karşısına çıktı.

Başkan Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın ana sahnesi olan Kuzey Carolina’nın Charlotte kentine giderek ilk akşam sürpriz bir konuşma yaptı. Demokrat Parti Kurultayı’nın mekanında koltuklar boşken, her eyalet ve bölgeden 6’şar olmak üzere 336 delege hem oy kullanmak hem de Trump’ın konuşmasına tanık olmak için Charlotte Kongre Merkezi’ndeydi. Maske takması tavsiye edilen delegeler, Charlotte’a seyahat etmeden önce de vardıktan sonra da Corona testine tabi tutuldu.

Aynı şekilde First Lady Melania Trump da konuşmasını, Beyaz Saray’ın gül bahçesinde canlı yayında gerçekleştirdi. First Lady’nin konuşması da yine seyirciliydi. Başkan Trump, yönetiminden yetkililer ve gazeteciler Gül Bahçesi’ni doldurdu. Çoğunluk maske takmadı.

Cumhuriyetçi Parti adaylığı için kaç delegenin oyu gerekli?

Demokrat Parti’de olduğu gibi Cumhuriyetçi Parti’de de aday belirleme süreci her eyalette ayrı ayrı yapılan önseçimlere bağlı. Bu seçimler, adaylara belli sayıda delege sağlıyor ve önseçim süreci tamamlandığında bu delegeler seçmeni parti kurultaylarında temsil ediyor.

2020 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin toplam 2550 delegesi vardı. Bunların 2.443’ü normal delege iken 107’si “süper delegeydi”. Demokrat Parti “süper delegeleri” kurultayda istedikleri biçimde oy kullanabiliyor. Cumhuriyetçi Parti “süper delegeleri” ise eyaletlerinin destek verdiği adayı desteklemek zorunda.

Trump’ın adaylık için 1.276’dan fazla oyu garantilemesi gerekiyordu. Bu sınırı 17 Mart 2020’de geçen Trump, son sayıma göre 2.395 delegenin desteğini almış durumda.

Charlotte’taki 336 delege de, tek tek isimlerinin okunarak yoklama usulü yapılacak oylamada, Trump’a desteklerini açıklamak üzere Kongre Merkezi’nde.

Kurultay için neden Kuzey Carolina seçildi?

Kuzey Carolina’nın Demokrat Partili Valisi Roy Cooper, Corona virüsü salgını yüzünden uygulanan kısıtlamalar kapsamında, kalabalık etkinlikleri yasaklayan önlemi kaldırmayı, Haziran ayında reddetmişti. Bunun üzerine Cumhuriyetçiler kurultayın önemli konuşmalarını Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinden Florida’nın Jacksonville kentine taşımıştı. Florida’da da vakalar yükselince Kuzey Carolina’ya geri dönüldü.

Kuzey Carolina, 1980’deki başkanlık seçimlerinden bu yana tek bir istisna dışında Cumhuriyetçiler’n kazandığı bir eyalet. Sadece 2008’de Demokrat Barack Obama’ya oy veren eyalette 2020 seçim anketlerine göre Demokrat Joe Biden da önde. Bu durum Trump’ın kampanyası için endişe verici; bu nedenle de eyaletin Charlotte kentinde varlık gösteriyor.

Reklam analizleri şirketi Advertising Analytics’e göre Trump, Mayıs ayından seçimlerin yapılacağı Kasım ayına kadar Kuzey Carolina’daki reklam kampanyaları için 25,9 milyon dolar bütçe ayırmış durumda. Aynı dönem için Biden’ın kampanyası için ayrılan bütçe ise 4,5 milyon dolar.

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı ne kadar seyirci topladı?

Televizyon izlenme oranlarını ölçen Nielsen şirketine göre, Cumhuriyetçi Parti kurultayı, ilk gecesinde 17 milyon kişiyi, ikinci gecesinde 18 milyon kişiyi ekran başına topladı. Akşam 22.00 ile 23.00 arasında 11 kanalın izleyicilerini yansıtan bu ölçüme internet üzerinden yayın yapan platformlar dahil değil.

İlk gecenin izleyici sayısı ise, 2016’daki Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’nın izlenme ölçümüne göre yüzde 26’lık bir düşüşü ortaya koydu.

Cumhuriyetçi Parti Kurultayı’dan dikkat çeken konuşmacılar kimler?

Kurultay’da Başkan Donald Trump, seçmenler, Kongre üyeleri ve yönetimden isimler dışında Trump ailesinden birçok konuşmacı yer aldı.

Kurultayın ilk günkü konuşmacıları arasında Senato’daki tek siyah Cumhuriyetçi olan Güney Carolina Senatörü Tim Scott, Louisiana Kongre üyesi Steve Scalise, BM eski büyükelçisi Nickki Haley ve Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. vardı.

Haziran ayında “Siyahların Hayatı Önemlidir” protestoları sırasında Missouri eyaletinin St Louis kentinde evlerinin önünden geçen göstericilere silah doğrultan Mark ve Patricia McCloskey ilk gecenin konuşmacıları arasındaydı.

İkinci gün First Lady Melania Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kentucky Senatörü Rand Paul ve Trump’ın çocuklarından Eric Trump ile Tiffany Trump, etkinlikteki konuşmacılar arasındaydı. 2019’un Ocak ayında internette hızla yayılan bir videoda başkentin merkezindeki Lincoln Anıtı önünde davul çalan yaşlı bir Kızılderili’yi taciz ettiği iddia edilen lise öğrencisi Nicholas Sandmann da bir konuşma yaptı.

Üçüncü günün dikkat çeken konuşmacısı Başkan Yardımcısı Mike Pence’ti. Pence dışında, Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Iowa Senatörü Joni Ernst ve Güney Dakota Senatörü Kristi Noem de konuşma yaptı. Geçen hafta Beyaz Saray’dan ayrılacağını açıklayan, Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway ile Eric Trump’ın eşi ve başkanlık kampanyasının danışmanlarından Lara Trump da birer konuşma yaptı.

Kurultayın son gün konuşmacıları ise Başkan’ın adaylığı kabul konuşmasından önce, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile Arkansas Senatörü Tom Cotton ve Beyaz Saray danışmanlarından Trump’ın kızı Ivanka Trump.

Eski Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush ve Trump’a parti içinde muhalefet eden isimlerden 2012 başkanlık adayı Mitt Romney, Cumhuriyetçi Parti kurultayına katılmadı.

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