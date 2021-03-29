Beş Soruda George Floyd Davası

ABD’nin Minneapolis kentinde on bir ay önce polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği gösterilere yol açan George Floyd’un gözaltı sırasında ölümüne ilişkin davada, polis memuru Derek Chauvin’in yargılanmasına başlandı.

Gözaltı sırasında George Floyd’un boynuna diziyle 9 dakika boyunca baskı yapıp nefessiz bırakarak ölmesine neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ikinci, üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya. Davaya ve yargılamanın bundan sonraki seyrine ilişkin önemli ayrıntıları VOA Türkçe derledi.

Duruşma nasıl başladı?

Minnesota savcısı Jerry Blackwell, bugün başlayan duruşmanın başında yaptığı konuşmada, Minneapolis polis rozetini taşıyan polis memurlarının gereksiz güç ve şiddete başvurmamaya yemin ettiklerini hatırlattı. Savcı, 25 Mayıs günü Derek Chauvin’in George Floyd’un vücuduna “aşırı ve makul olmayan güç kullanarak rozetine ve ettiği bu yemine ihanet ettiğini” söyledi.

Savcı Blackwell, Chauvin’in diziyle Floyd’un boynuna bastırdığı anı gösteren ve görgü tanıklarından biri tarafından çekilen görüntüden bir kare gösterdi, duruşmada daha sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü de izletildi.

Savcı Blackwell, elleri kelepçeli George Floyd’un 27 kez nefes alamadığını söylemesine rağmen polis memuru Derek Chauvin’in dizini Floyd’un ensesinden çekmediğini ve George Floyd’un hareketsiz kaldığını söyledi.

Derek Chauvin için “Dizlerini Floyd’un boynuna ve sırtına bastırdı ve nefesini

