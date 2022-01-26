Beş Soruda Türkiye’de Enflasyon ve TÜİK Tartışması

Türkiye’de yeni yıla elektrik ve doğalgaz zamlarının yanısıra gıda fiyatlarındaki artışlarla girilmesiyle birlikte enflasyon ülke gündemindeki yerini korurken, bağımsız Enflasyon Araştırma Kurumu, TÜİK’in hedefi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur, işçi ve emekli maaşlarında esas alınmakta olan üretim, tüketim fiyat endeksleriyle enflasyon oranlarını açıklayan resmi kurum olmasına karşın son yıllarda “AKP iktidarı etkisi altında kaldığı ve gerçek verileri yansıtmadığı” eleştirileriyle gündemde.

TÜİK’in ay başında yüzde 36,08 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu, Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve yöneticiliğini üstlendiği Enflasyon Araştırma Kurumu (ENAG) yüzde 82,81 olarak duyurmuştu.

Son olarak ekonomist Ulusoy ve ENAG aleyhine TÜİK’in yargı süreci başlatmasıyla birlikte enflasyon tartışması yeniden alevlendi. Ancak yerel mahkemece ilk karar ENAG lehine oldu ve TÜİK’in talebinin aksine Prof. Dr. Ulusoy ile ENAG’ın enflasyon verileri açıklamasında suç unsuru görülmedi.

Ulusoy, VOA Türkçe’ye açıklamasında, “Asıl amaç susmamızı sağlamak, ama susmayacağız. Burada bilimsel veri ortaya koyuyoruz, herhangi bir suç unsuru yok. Kamu malı niteliğinde bilimsel verileri paylaşıyoruz. Kamuoyu da bunu sahipleniyor. Bundan mutluluk duyuyorum” dedi.

VOA Türkçe, beş başlıkta Türkiye’de TÜİK, enflasyon sorunu ve ENAG ile ilgili tartışmaları derledi.

TÜİK nasıl bir kurum ve verileri neden önemli?

TÜİK, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli kararnameyle ve merkezi veri toplayıcı- sağlayıcı kurumu olarak kuruldu. 1962 yılı sonrasında Devlet İstatistik Enstitüsü adıyla Başbakanlık’a bağlı iken 2005 Kasım ayında AKP iktidarında Türkiye İstatistik Kurumu adını aldı.

TÜİK’in, son yıllarda veri güvenilirliği nedeniyle tartışma konusu üzerine kurumsal yapısında değişikliğe gidildi. Türkiye’nin 24 Haziran 2018’deki seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesinin ardından eskiden Başbakanlık’a bağlı olan TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlandı.

Ancak bu yeni yapılanma tartışmaları tetikleyince, 2021 Haziran ayında mevzuat değişikliğiyle TÜİK, “özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kurum” haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle TÜİK’in kurumsal tanımındaki "Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır" ve "Başkan, bakana karşı sorumludur" ifadeleri kaldırıldı.

TÜİK’in görevi, bireyler, haneler ve işyerlerinden araştırmalar yoluyla verileri toplamak ve ihtiyaç duyulan her alanda istatistik üretmek ve yayınlamak. TÜİK’in kurumsal ifadesiyle “bu istatistiki bilgiler, karar alma aşamalarında güvenilir ve yol gösterici” nitelikte. Bu nedenle TÜİK, ülkedeki tartışma başlıklarından birisi çünkü çalışan nüfus için asgari ücret belirlenmesi başta olmak üzere işçi, memur, emekli gibi tüm emekçiler açısından maaş ayarlamalarında esas alınıyor.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon, işsizlik ve üretim ile tüketim fiyat endeksleri hem ülke içerisinde karar alma mekanizmalarında belirleyici oluyor hem de uluslararası arenada Türkiye’yle ilgili resmi veri olarak dikkate alınıyor.

TÜİK’in verileri neden eleştiriliyor?

TÜİK, epeyce zamandır başta CHP olmak üzere muhalefet partileri ve ekonomistlerce fiyat endeksleri ile enflasyon oranı hesaplamasına ilişkin soru işaretleriyle eleştiri konusu. 2018 Haziran ayından itibaren TÜİK’in Erdoğan’ın damadı da olan o dönemki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a bağlı oluşu eleştirileri arttırmıştı.

CHP ve muhalefet temsilcileri ile ekonomistler, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon ve işsizlik oranlarıyla ülke gerçekleri arasında çok ciddi fark olduğu” görüşünde.

Özellikle 2019, 2020 ve 2021 aralık aylarında çalışanlar için ücret artışlarının belirleneceği süreçte TÜİK’in verileri eksik görüldü. Son olarak geçen Aralık TÜİK, Kasım sonu yıllık enflasyon oranını yüzde 21,31 olarak duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ENAG’ın enflasyonu yüzde 58,65 hesapladığını işaret ederek, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’den randevu talep etti. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta içeri alınmadığı TÜİK kapısı önünde, “Rakamları doğru olsa kapılarını sonuna kadar açarlar. Milyonlarca işçinin hakkını korumak, emeklinin hakkını, memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Eğer TÜİK, rakamları küçültüyorsa, memura daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim anlamına geliyor. Ben sessiz kalırsam, o zaman ben niye siyaset yapıyorum” tepkisini gösterdi. CHP Genel Sekreteri ve ekonomist Selin Sayek Böke de, “TÜİK'in yayınlıyor olduğu enflasyon verileriyle halkın yaşıyor olduğu gerçeklik arasında uçurum günden güne açılıyor” dedi.

AKP’den ayrılan Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi’nin kurucularından olan ve AKP iktidarında Eylül 2011

