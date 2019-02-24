İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, can, akıl, nesil, din ve malın korunmasının çok önemli olduğunu, bu beş temel değerin korunmasının zorunluluğu bulunduğunu belirtti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Tuzla Nalbant Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Burada konuşan Yılmaz, hayatın devamlılığı açısından, dinin ailenin titizlikle korunmasını emrettiğini anlattı.

Korunması gereken beş temel esasa çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu beş temel değer, insan hayatında olmazsa çok büyük eksiklik olur. Onun için bu beş temel değerin korunması zorunludur. Bunların arasında ise önemli olanı, aile yani neslin korunmasıdır. Neslin korunmasıyla hem can hem akıl hem din hem de mal korunmuş olur. O yüzden aile hayatı yüce dinimizin en öne çıkardığı ve hayatın devamı için en değerli gördüğü kurumdur." ifadelerini kullandı.

- "Batı dünyası dışarıdan nüfus ithal etme ihtiyacında"

Yılmaz, Batı dünyasının nesillerine dair gelecek kaygısı yaşamaya başladığını aktararak, "Bugün dünyaya baktığımızda gelecek kaygısı taşıyan ülkelerin, gençlik planı olmayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Milletleri adına gelecek kaygısı taşımayan, 'benden başkası beni ilgilendirmez' algısıyla hayata bakan ve sadece kendisini düşünen birey merkezli Batı dünyası, bugün tükenmek üzeredir. Nüfusu azalıyor ve dışarıdan nüfus ithal etmek ihtiyacındadır. Kendileri derde düşünce, gençliği, nesli, aileyi korumak adına harekete geçtiler. Göç yoluyla insan aldıklarını görüyoruz. Bize göre hiçbir zaman fert toplum için, toplum da fert için feda edilemez. Fert önemlidir ama toplum da önemlidir. Çünkü insan toplumda yaşar ve toplumun korunması dinin zaruriyetini oluşturan beş temel değerin korunmasıyla alakalıdır. Onun için gençlik ve aile, bizim olmazsa olmazımızdır." değerlendirmesine bulundu.