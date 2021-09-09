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  4. Beş yıl arayla iki felaket! "Çoluk çocuğum canını zor kurtardı"

Beş yıl arayla iki felaket! "Çoluk çocuğum canını zor kurtardı"

09.09.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te yüzde 51 engeli bulunan üç çocuk annesi Asiye Kener’in 5 yıl önce yanan evi bu sefer de heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Beş yıl arayla iki felaket! "Çoluk çocuğum canını zor kurtardı"

Olay, Yeşil Mahalle Mizan Sokak’ta meydana geldi. Yüzde 51 engeli bulunan üç çocuk annesi Asiye Kener’in evinin çevresi yaklaşık 1 ay önce yağışların ardından su içerisinde kaldı. Yağışlarla birlikte zeminin yumuşamasıyla birlikte evin arka tarafında toprak kayması meydana geldi. Duvarında yıkılması ile tehlike altında kalan ev sahibi yetkililerden yardım bekliyor. Eşi vefat eden Kener’in 5 yıl öncede evinin yandığı öğrenildi.

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"ÇOLUK ÇOCUĞUM CANINI ZOR KURTARDI"

Yaklaşık 1 ay önce yağan yağmurun ardından evinin çevresinin toprakla dolduğunu belirten Asiye Kener, “Kapılar açılmıyordu. Uğraşa uğraşa açtık, toprakları da evin arkasına attık” dedi. Kener, ardiyeye koyduğu eşyalarının da zarar gördüğünü ifade ederek zararının giderilmesini istediğini belirtti. Evin arkasındaki istinat duvarının da çöktüğünü aktaran Kener, “Gördüğünüz duvar çöktü. İki sefer çöktü. Aynı yer ertesi gün yine kaydı. Çoluk çocuğum canını zor kurtardı. Bu toprağın evin üzerine gelmesi yüzde yüz” diye konuştu.

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5 yıl önce evinin yandığını ve Valiliğin yardımıyla evin yeniden yapıldığını dile getiren Kener, “Eşim öldüğünden devlet burayı yapıverdi. Üst tarafa rögar konulduğu için biz tehlike altındayız. Bir yağmur yağsa diken üzerinde duruyoruz. Yağmur yağacak, toprak yine üzerimize kayacak diye. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük
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