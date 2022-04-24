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  4. Beş yıl önce kaybolan kedi Kuzey Denizi'nde ortaya çıktı

Beş yıl önce kaybolan kedi Kuzey Denizi'nde ortaya çıktı

24.04.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş yıl önce kaybolan bir kedi, dün İskoçya açıklarındaki Peterhead'den yola çıkan yük konteynerinde bulundu. Tek gözlü kedi, bu sabah Kuzey Denizi petrol rezervinden kalkan bir helikopterle Aberdeen'e gönderildi.

Beş yıl önce kaybolan kedi Kuzey Denizi'nde ortaya çıktı

Kedinin bulunmadan önce sık sık İskoçya'daki HMP Grampian Cezaevi'ne gittiği, orada "Tek gözlü Joe" olarak bilindiği ve çalışanlar tarafından beslendiği ortaya çıktı.

Kediyi teslim alan hayvan kurtarma görevlisi Aimee Findlay, "Kedinin oraya nasıl gittiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Mikroçipi var mı diye baktığımızda öğrendik ki gerçek adı Dexter imiş ve beş yıldır kayıpmış" dedi.

"Kaybolduktan sonraki dönemde bu kadar iyi bakıldığı için çok memnunuz" sözlerini ekleyen Findlay, en çok da güncel mikroçipi sayesinde onu asıl sahibine ulaştırabildikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Dexter'ın sahibi Bridie Dorta BBC'ye kedisinin dönmesine çok şaşırdığını söyledi: "Her zaman bir gezgindi. Birkaç yıl önce gitmişti ve o zamandan beri hiç haber almadık. Buraya geri dönmesini hiç beklemiyorduk" dedi.

Kedinin cezaevindeki hayranlarıyla ilişkisini devam ettirmeyi istediklerini belirtti.

Kedi


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