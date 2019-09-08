Beş Yılda 250 Milyon Lira Tasarruf Sağlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı Miting Alanı’nda toplanan İBB’nin ihtiyaç fazlası 730 aracını basın mensuplarına gösterdi
Yavuz Erkut alanda yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Beş yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır” diye konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hem 31 Mart, hem de 23 Haziran seçimleri sırasında sık sık gündeme getirdiği, ‘israfla mücadele ve tasarruf ilkeleri’ çerçevesinde İBB’nin ihtiyaç fazlası araçlarının Yenikapı’da sergilendiğini belirten Yavuz Erkut, “Kamuoyu, bu tartışmaların neticesinde seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte, ihtiyaç fazlası araçları görmek istemiştir. Netice itibariyle yaptığımız çalışmalar kapsamında şu an alanda gördüğünüz 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir” dedi.
Yapılan incelemeler neticesinde Nisan, Mayıs ve Haziran ayları arasında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği bilgisine ulaştıklarını kaydeden Erkut konuşmasını şöyle devam etti:
“Başkanımızın sık sık dile getirdiği israf ve tasarruf kavramlarıyla ilgili söylemleri sonrası bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığı düşünüyoruz. Sonuç olarak, 31 Mart sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde, 1247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve bağlı kuruluşlarındaki her beş araçtan biri sistemden çıkmıştır. İade edilen 1247 aracın yıllık kira gideri ortalama fiyatlar üzerinden yaklaşık 35 milyon 750 bin TL, yakıt gideri de 13 milyon 750.000 bin TL’dir. Toplamda yılda 49,5 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. Beş yıllık süreçte bu tasarruf 250 Milyon TL’yi bulmaktadır.”
“1700 aracın takip sistemi kapatılmış”
Yürüttükleri çalışmalar sırasında çok dikkatli davrandıklarına, istismara yol açmamak ve kimsenin hakkını yememek için özenli çalıştıklarına vurgu yapan Erkut, “Ancak veri ve kayıtların uyumsuzluğu çalışmaların uzamasına neden oldu. Hala üzerinde çalışmayı sürdürdüğümüz alanlar mevcuttur. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve iştiraklerimizde araç takip sistemi bulunmaktadır. Yapılan incelemede, 2-20 Haziran tarihleri arasında, yani ikinci seçimin öncesinde 1700 aracın takip sistemi ya kapatılmış ya da verilerinin silindiği belirlenmiştir. 1 Haziran günü sistemde takip edilen araç sayısı 2089, 23 Haziran günü sistemde takip edilen araç sayısı 2109’dur. Ancak, 2 Haziran- 20 Haziran tarihleri arasında sinyal alınan araç sayısı ortalama 399’dur. Bu tarihler arasında 1700 aracın nerede olduğu bilinmemektedir. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da incelememiz devam edecek ve tespitler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” diye konuştu.
Mevcut araçlarla hizmetlerin ‘etkin havuz yönetimi’ ile daha da verimli olarak sürdürüleceğini ifade eden Yavuz, “Bugün itibariyle toplamda 1247 araç sistemden çıkmıştır ve bu sayede de 50 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır” dedi.
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