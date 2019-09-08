Beş Yılda 250 Milyon Lira Tasarruf Sağlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı Miting Alanı’nda toplanan İBB’nin ihtiyaç fazlası 730 aracını basın mensuplarına gösterdi

Yavuz Erkut alanda yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Beş yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hem 31 Mart, hem de 23 Haziran seçimleri sırasında sık sık gündeme getirdiği, ‘israfla mücadele ve tasarruf ilkeleri’ çerçevesinde İBB’nin ihtiyaç fazlası araçlarının Yenikapı’da sergilendiğini belirten Yavuz Erkut, “Kamuoyu, bu tartışmaların neticesinde seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte, ihtiyaç fazlası araçları görmek istemiştir. Netice itibariyle yaptığımız çalışmalar kapsamında şu an alanda gördüğünüz 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir” dedi.

Yapılan incelemeler neticesinde Nisan, Mayıs ve Haziran ayları arasında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiği bilgisine ulaştıklarını kaydeden Erkut konuşmasını şöyle devam etti: