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Beş yıldır evlerine kavuşmayı bekliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan 64 dairelik sitenin sakinleri, müteahhit firmanın inşaata başlamaması nedeniyle 5 yıldır yakınlarının yanında barınıyor - Site sakinlerinden Aynur Gürcan: - "Buraya her gün bakıyorum. Bütün hayallerim bu temel çukuruna gömüldü" - Kat maliklerinden Ömer Gündoğmuş: - "Site sakinleri olarak kentsel dönüşümden faydalanmak için başvuruda bulunduk. Ancak 5 yıldır mağduruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kentsel dönüşümden faydalanmak için yaptıkları başvurunun ardından 2014 yılında binaları yıkılan vatandaşlar, müteahhit firmanın inşaata başlamaması nedeniyle 5 yıldır yeni evlerine kavuşmayı bekliyor.

Odunpazarı merkez ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'ndeki Övünç Sitesi sakinlerinin evleri kentsel dönüşüm kararının ardından 2014 yılının mayıs ayında yıkıldı.

Çoğunluğu yakınlarının yanında yaşayan site sakinleri, yıkımın ardından müteahhit firmanın hiçbir çalışma yapmaması nedeniyle mağdur olduklarını öne sürerek yıkılan evlerinin temel çukurunda eylem yaptı.

Site sakinlerinden Aynur Gürcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinin yıkılmasının ardından inşaat ruhsatı için eski site yöneticisine 70 bin lira verdiklerini, bir yıl içinde evlerine kavuşacaklarını söyleyenlerin şimdilerde ortada olmadığını bildirdi.

Hem parasından hem de evinden olduğunu anlatan Gürcan, "Yetkililerden ilgi ve destek bekliyoruz. Ben oğlumun yanında barınmak zorunda kaldım. Söz konusu süre içinde maddi ve manevi her türlü sıkıntıyı çektim. Buraya her gün bakıyorum. Bütün hayallerim bu temel çukuruna gömüldü." diye konuştu.

Kat maliklerinden Ömer Gündoğmuş ise apartmanlarının yıkılmasıyla herkesin çocuklarının ve yakınlarının yanına sığındığını kaydetti.

Yetkililerden kendilerine yardım yapılmadığını öne süren Gündoğmuş, "Bir kişi bize yardımcı olmadı. Site sakinleri olarak kentsel dönüşümden faydalanmak için başvuruda bulunduk. Ancak 5 yıldır mağduruz. Ağlayarak hayatını kaybeden arkadaşlarım var. Üzüntüden by-pass oldum." ifadelerini kullandı.

- "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz"

Kat maliklerinden İbrahim Güney'in kızı Sultan Güney de kentsel dönüşüm kararının ardından 64 dairelik sitenin 2014 yılında yıkıldığını ancak aradan geçen sürede hiçbir çalışma yapılmadığı anlattı.

Yıkımın ardından bir inşaat firmasıyla yeniden daire yapılması için anlaşma sağladıklarını anımsatan Güney, şöyle konuştu:

"Ancak firma FETÖ'cü çıkınca anlaşmayı bozduk. Yeniden bir firmayla anlaştık. Bu firma bizimle yaptığı sözleşmede iş yeri üzerine 8 kat bina inşa edecekti. Ancak eski site yöneticimiz, inşaat ruhsatının onaylanmadığını, onay almak için Ankara'daki üç kişiye 960 bin lira para vereceğini söyledi. Bunun üzerine eski yöneticimize verilmek üzere kat maliklerinden toplam 2 milyon 300 bin lira para toplandı. Şu anda o paradan da eser yok. Bu süre içinde 11 hak sahibi yaşamını yitirdi. Binamız yıkıldığı günden beri hiçbir çalışma yapılmadı. Yaklaşık 135 kişi mağduruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz."

Güney, müteahhit firma ve para verdikleri kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından grup, dağıldı.

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apartman Eskişehir Kentsel Dönüşüm site

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